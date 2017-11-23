全球数千万年轻失业者带动移民潮

根据联合国最新分析，全球15岁至24岁青年共有7090万失业者。国际劳工组织周一在日内瓦说，失业率相当于13.1%，与去年基本持平。2018年还将增加20万年轻失业者。阿拉伯国家是年轻失业者最多地区，比例高达30%。
到2030年将有2560万人涌入就业市场——其中86%来自非洲和亚洲。如果当地就业市场无法提供就业机会，很多人会尝试到海外谋生。
国际劳工组织表示，来源国和接收国都将受益于这类移民。报告写道，一旦移民找到正当工作，他们便会帮助支撑接收国的社会福利系统并提高生产力。移民来源国的经济也将获益，因为移民汇回的钱款能让亲属进行更多消费。
报告称，就业市场已日益与国民经济增速脱钩。经济增长并不会伴随就业率提高而来。
国际劳工组织援引其他研究结果称，越来越多年轻人寻求移民其他国家，这一比例在全球约为36%。
44.3%来自撒哈拉以南非洲国家的年轻人希望离开故土。来自北美、拉丁美洲、加勒比和东欧地区的年轻人也是如此。
而在北美洲，有意移民的年轻人比例为17.1%。学历较高者的移民意愿强于低学历者。这对来源国而言是一个问题，因为最有能力的年轻人移民国外了。
【西班牙《国家报》网站11月20曰报道】人口老龄化问题对全球劳动力市场产生了影响。根据国际劳工组织的报告，从2017至2030年，25岁以下的年轻劳动力将增加4180万人，而26至29岁的年轻劳动力将减少1600多万人。
综合年轻劳动力新增人数及其他数据来看，全球人口的老龄化趋势已很明显。
国际劳工组织报告指出，从2017至2030年，全球15至24岁人口占总人口的比例将从16.2%下降至15.2%。
该报告称：“人口老龄化意味着，劳动力人口需要支撑越来越多退休者的养老金和医疗保障开支。
在这一背景下，扩大年轻劳动力在劳动力市场中的参与度，将变得越来越重要，特别是对女性劳动者来说。同时，还要推动就业过渡进程的加快。”
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