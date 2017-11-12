中国从容不迫应对美国压力

西班牙中国政策观察网站11月8日刊发西班牙中国问题专家胡利奥·里奥斯的文章称，中国与美国的关系面临着一系列存在已久的和新近产生的问题，但中国并没有因此感到紧张，而是从容不迫地呼吁美国保持冷静。中国为唐纳德·特朗普“量了身材尺码”，展现了为这位美国总统“量体裁衣”的能力。两位领导人之间的关系似乎变得更融洽了。而目前关于中美关系的主流观点也正是，两国间必须达成妥协。
文章称，面对来自美国的外交压力，可以预见中国将直接应对白宫针对中国贸易行为和中美贸易失衡的批评。美国将继续要求中国减少对美国投资者在华投资的限制。北京方面对特朗普发起的对华贸易调查和知识产权调查感到担忧，但坚信自己有能力平息双方之间的紧张气氛。
文章称，北京的自信源于，虽然中美贸易关系在账面上存在不平衡，但如果考虑到美国企业在中国的离岸外包生产和美国服务业的优势，以及中国维持人民币稳定的努力，美国的贸易赤字规模并不能反映双边贸易的真实状况。
文章称，今年以来，两国间已经成功举行了4次高级别对话：
6月，举行了首轮中美外交安全对话，此次对话具有建设性并富有成果，为双方增进互信、促进合作、管控分歧搭建了新平台。
7月，首轮中美全面经济对话在华盛顿举行，确立了中美经济合作的方向，即把合作共赢作为发展双边经贸关系的基本原则，把对话磋商作为解决分歧的基本方法，并就中美贸易投资、经济合作百日计划和一年计划等议题深入交换意见。
9月，首轮中美社会和人文对话在华盛顿举行，双方在文化、教育、创新等方面达成了合作共识。
10月，首轮中美执法及网络安全对话在美国举行，双方就禁毒、打击网络犯罪等议题达成了广泛共识。
文章称，2017年4月，中美两国元首在海湖庄园会晤时确立了中美上述四个高级别对话机制。自特朗普今年1月上台之后，中美两国领导人一直保持着密切接触。
文章称，现在，有关中美爆发贸易战的假设已经没有意义。两国注定会在贸易问题上达成共识。中美彼此互为对方最重要的贸易伙伴，如果没有共识，其他任何结果都将同时损害双方的利益。与此同时，这种妥协还应该拓展至双方维护战略秩序的努力上。
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