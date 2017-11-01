从数据看特朗普总统这一年

美国新总统已经当选一年。本报通过数据对特朗普这一年进行了回顾。
平均每天发推文6条
推特是特朗普就其政策进行沟通的方式，推特是特朗普的工具和武器：据统计，特朗普自2016年11月8日以来共发布了2200条推文，这相当于平均每天将近6条。而他就任之后通过总统官方账号发布的消息还并未统计在内。
废除奥巴马医改并实行医疗改革、建墙、禁止入境、退出气候协议以及减税——特朗普承诺了不少的改变。到目前为止，总统的五大竞选兑现了两个半：
特定国家的公民曾在短时间内被完全禁止入境，但禁令后来被法庭判定违法。但总统仍在继续收紧入境限制。他也像承诺的那样推动美国退出了巴黎气候协定。
虽然距离税收改革还很遥远，但至少已经有了初步建议。然而由于还没有相应的填补财政损失的计划，他是否能够兑现诺言还不清楚。
到目前为止特朗普的两个重大计划是失败了。他既未能废除奥巴马医改，而且美墨边境上也见不到墙的影子。或许他在美国的受欢迎程度下降也是因为这个原因。
长达30秒的握手
特朗普的“握手”非常有特色。他要么抓住对方的手拍打着不放，要么干脆连手都不握。他在访问法国时与法国总统马克龙经历了最长时间的握手——将近30秒钟。而在德国总理默克尔访问白宫时却一秒都不握。尽管摄影师和默克尔多次要求，特朗普就是无视。
10名员工离开白宫
国家安全事务助理迈克尔•弗林在上任24天后就因与俄罗斯接触而辞职。
白宫办公厅副主任凯蒂• E •沃尔什在多次尝试废除奥巴马医改失败后离任。
白宫通讯联络办公室主任迈克-达布奇6月2曰辞职。
白宫发言人肖恩•斯派塞在特朗普宣布新的通联办主任人选后辞职。他的助理迈克尔•C•肖特与他一起离职。
白宫办公庁主任赖因斯•普里伯斯在7月结束任职。第二位通讯联络办公室主任安东尼·斯卡拉穆奇在上任10天之被解雇。
首席战略师斯蒂芬•班农和总统副助理塞巴斯蒂安•戈尔卡都在8月离开白宫。
卫生部长汤姆•普赖斯则因公款包机出行事件被曝光而辞职。
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