新加坡地铁惨遭雷击 一人受伤入院

近来新加坡地铁频频发生意外，上周才发生一起地铁追尾事故致使20多人受伤，谁料今日又惨遭”天灾“。
据报道，今日（11月20日）下午4点左右，东西线的地铁列车遭到雷击，导致丹那美拉站和巴耶里巴站之间的旅程时间延迟了至少10分钟。
据悉，此次雷击还造成一名人员受伤，新加坡民防部队及时派出救护车前往丹那美拉地铁站进行救援，目前伤者正入院接受治疗。
轨道上的地铁偶尔会遭到雷击，但运营商SMRT表示， 一般在这种情况下 ，乘员会受到一定的保护，不太可能受伤。
之前也有类似雷击事件发生，2016年5月11日，南北线的地铁列车在下午4点左右受雷击，中断了义顺至杨厝港之间的南行线。
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据悉，此次雷击还造成一名人员受伤，新加坡民防部队及时派出救护车前往丹那美拉地铁站进行救援，目前伤者正入院接受治疗。
轨道上的地铁偶尔会遭到雷击，但运营商SMRT表示， 一般在这种情况下 ，乘员会受到一定的保护，不太可能受伤。
之前也有类似雷击事件发生，2016年5月11日，南北线的地铁列车在下午4点左右受雷击，中断了义顺至杨厝港之间的南行线。
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