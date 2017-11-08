油价升至两年来最高 全球经济增长提振需求

美媒称，油价已触及逾两年来最高水平，原因是全球经济增长帮助提振了原油和燃油需求，此前原油和燃油供应过剩曾令市场承压。
据美国《华尔街日报》网站11月6日报道，目前全球经济出现十年来首次同步扩张。工业活动升温增加了柴油需求。更多装载了货物的船舶越洋运输，消耗了船用燃油。失业率的下降意味着更多通勤者开车去上班。所有迹象都预示着原油需求升温。
凯雷投资集团研究主管贾森·托马斯称，全球经济增速明显高于12个月前的预期。他称，不仅是全球经济增速提高，而且还刚好是石油消费地区的经济增速提高。
自9月初以来油价已上涨15%以上。美国原油期货价格11月2日升至每桶54.54美元，为2015年7月2日以来最高水平。全球原油价格基准布伦特原油上周突破60美元，原因是投资者注意到有迹象显示，石油输出国组织（欧佩克）及其他主要产油国控制产量的联合行动正在发挥作用。
全球经济增长也帮助推动美国股市今年创下新高。石油公司利润出现增长。英荷壳牌石油集团近日公布，受油价反弹推动，第三季度利润增长近一倍。
油价走势明显反转。今年2至6月，油价曾暴跌超过20%，原因是市场对欧佩克是否有能力扭转已持续三年多的市场供应过剩状况感到怀疑。
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