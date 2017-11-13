中国055驱逐舰战力强大 或属世界顶尖水平

据美国《国家利益》双月刊网站11月10日报道称，中国海军055型驱逐舰一直以来给人以胜人一筹的感觉。从垂直发射单元数量到排水量，甚至连其尺寸也使某些西方分析家把它当作一艘巡洋舰。那么这种军舰将在中国海军中扮演什么样的角色？它又将如何抗衡该地区的其他重量级驱逐舰呢？
报道称，在媒体上，有关055型驱逐舰的最大谈资是其垂直发射单元。外媒称，美国的阿利·伯克级和日本的爱宕级驱逐舰拥有96个单元的Mk-41垂直发射系统，而055型驱逐舰的垂直发射系统却有112个单元，能够发射各型的导弹。在垂直发射单元数量上，055型驱逐舰仅逊色于韩国的世宗大王级驱逐舰以及俄罗斯和美国的巡洋舰。不过，055型驱逐舰垂直发射系统所装备武器的性能仍然逊色于阿利·伯克级驱逐舰。
外媒称，目前的资料仅列出055型驱逐舰首舰的垂直发射系统可发射红旗-9B防空导弹、鹰击-18A反舰导弹和对地攻击巡航导弹，也许还可以发射鱼-8A反潜导弹。尽管有传言称055型驱逐舰还将装备DK-10舰空导弹，但是还没有证实该导弹将被整合到该舰上的消息。
报道认为，在近防能力方面，055型舰比日本的金刚级和爱宕级驱逐舰略有优势，因为后两者使用的只是“密集阵”20毫米近防炮系统，而055型舰装备了FL-3000N导弹系统和H/PJ-11型30毫米近防炮系统。
外媒称，相比中国以前的驱逐舰，系统集成是055型驱逐舰另一个明显改善的方面。尽管这可能是类似于即将被整合到阿利·伯克级驱逐舰上的“海军综合火控-防空”能力，但这样的可能性不大。更确切地说，这似乎侧重于055型驱逐舰作为海军特遣舰队旗舰的潜力，即指挥很可能与其一同作战的052D型驱逐舰，并为其提供目标信息。报道称，据某些中国军事观察员称，055型驱逐舰的续航能力有所提高，这将使它可以为新航母充当护航舰只。
美媒评论称，但就高端驱逐舰而言，美国及其地区伙伴仍然拥有质和量两方面的优势。日本和韩国驱逐舰采用成熟的“宙斯盾”雷达系统，并整合了根据自身需求设计的先进舰舰导弹。日美两国驱逐舰还装备有经过验证的ESSM舰空导弹。在数量上，目前韩国有3艘世宗大王级驱逐舰、日本有2艘爱宕级驱逐舰在役。而055型驱逐舰仅下水了一艘。
报道称，目前不确定的是美国、韩国和日本能否跟上中国造船业的步伐。有另外4艘055型舰正在建造中。中国已经证明能够建造接近于符合西方标准的舰艇。利用手头的资源，中国完全能够在短时期内列装一支技术成熟的舰队。在其第一艘航母竣工的同时，中国海军似乎正在迅速实现现代化。尽管055型驱逐舰本身并非神奇舰只，但它预示着中国先进的造舰技术几乎可与西方强国并驾齐驱的新时代。
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