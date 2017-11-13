中菲元首确认妥处南海问题

中国国家主席习近平周六在与菲律宾总统罗德里戈•杜特尔特会晤时说，中国将与东盟国家合作，维护好南海和平稳定。杜特尔特承诺将与中方一道妥善处理好海上问题。
目前，中国几乎对整个南海提出了主权声索，同时在该海域不断扩建人工岛屿并使其军事化。文莱、马来西亚、菲律宾和越南也对该海域的部分区域提出了主权主张。
据中国官方媒体报道，习近平对杜特尔特说：“中国将继续同东盟国家一道，维护好南海地和平稳定和发展繁荣。”两位领导人在越南岘港举行的亚太经合组织（APEC)峰会间隙举行了会晤。
报道还称，杜特尔特表示，菲方愿同中方一道，按照双方达成的共识，通过双边渠道，妥善处理好海上问题。
杜特尔特曾在本周早些时候表示，他将要求中方表明其在南海问题上的意图。尽管一个国际仲裁庭在两国领土争端问题上作出了有利于菲方的裁决，但上任16个月以来，杜特尔特一直对北京表示安抚。
此前，杜特尔特一再表示将在适当的时候提及海上争端问题，并避免在今年马尼拉举办区域会议时触碰这一问题。美国一直批评中国在南海扩建岛屿和修建军事设施的做法，并担心它们可能被用于限制其他国家的海上航行自由。
美国海军还一直在该海域展开“航行自由”巡逻，这一做法已激怒中国。中方称，领土争端问题应由本地区国家直接解决。
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