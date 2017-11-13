欧盟将签署联合防务协定 内部分歧恐难协调

据法新社11月10日电报道称，当欧洲在英国脱欧后寻求加强军事关系以及俄罗斯扩张势力之际，20多个欧盟国家拟于13日签署一项里程碑式的联合防务协定。
这项“永久结构性合作”（PESCO）防务协定旨在深化欧盟成员国之间的防务合作，加强新技术发展的协调工作。
在英国令人震惊的脱欧公投以及今年6月欧盟宣布设立每年55亿欧元的欧洲防务基金后，德国和法国主导了强化欧盟国家防务关系的努力。这项协定正是其中一部分。
将于13日在布鲁塞尔签署的意向文件的内容包括，保证“定期增加按实际价值计算的防务预算”，并承诺将20%的防务开支用于采购，2%用于技术研究。
一名欧盟官员说：“我们以前从未接近过这一目标。我们有超过20个成员国将签约支持结构性合作。不只是签署文件——而且将承担防务开支和联合项目方面的义务。”
自从60多年前欧洲防务共同体失败后，欧洲曾多次尝试建立更加紧密的军事联盟，但由于成员国不愿交出在军事事务上的职责，上述尝试都以失败告终。
这份文件说，PESCO的内容包括，承诺各国将为欧盟军事行动提供“人员、物资、训练、演习、基础设施等方面的实质性支持”。
13日未签署协定的国家可以在日后加入PESCO。协定中还包含有关非欧盟成员国——可能包括英国——参加特定项目的条款。
不过，推进PESCO的努力也暴露出法国与德国之间的紧张关系。法国主张建立较小的国家集团，致力于雄心勃勃的计划，而德国则希望建立较为广泛的联盟，尽可能多地将除英国之外的欧盟27个成员国包括在内。
作为在联合国安理会拥有一票否决权的核国家，英国长久以来一直强烈反对任何可能导致建立一支“欧盟军队”的方案。
现在，英国即将脱欧为加强欧盟防务合作提供了新的动力。今年3月，欧盟国家部长批准了成立一个军事指挥中心以协调欧盟海外行动的计划。
一旦由欧盟国家国防部长签署，这项协定将在12月举行的下届欧盟峰会前夕正式实施。
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