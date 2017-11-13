中国将掌握明日技术 彻底改变全球商务规则

美媒称，华盛顿官员和主要全球企业日益感到担心的是新一代交易，它们可能让中国更加牢固地掌握明日的技术。
据美国《纽约时报》网站11月7日报道，根据两年前公布的名为“中国制造2025”的雄心勃勃的计划，北京设想10年内在高级微芯片、人工智能、电动汽车及其他众多尖端技术领域占据主导地位。而且中国正在招募世界上一些最重要的技术企业加入它的这场运动。
报道称，去年超威半导体公司（AMD）通过发放其独家微芯片设计的特许使用权而不是出售这些设计，找到了来自中国的合作伙伴。现在成都市一个名叫“天府软件园”的闪亮工业区中，可以找到超威半导体公司与中国合作伙伴的合资企业。
报道认为，该园区代表着北京的未来愿景。在大片写字楼、酒店和住宅小区的旁边是树木葱茏的街道和停满共享单车的人行道。华为、腾讯等中国最具创新力的企业的办公楼则与它们的外国同行如SAP和埃森哲等企业的办事处比邻而居。在超威半导体公司的一幢玻璃大楼内，该公司与其中国合作伙伴——一家名为中科曙光的企业——合作生产新型芯片。
报道称，专家认为，超威半导体公司与中科曙光的合作可能有助于中国开发新一代高性能超级计算机。中国已经制造出世界最快速的计算机，但它们运行的国产芯片无法阅读超级计算机的通用软件。专家们认为，有了超威半导体公司的帮助，中科曙光可以开发出使中国的超级计算机用途更广和更具适应力的芯片，并替代外国企业的芯片。
报道表示，全球商务规则正在变化——而中美两国正在争相创造与各自愿景相一致的未来。其结果可能是对20世纪贸易规则的彻底修改，以便推动21世纪的全球经济秩序。
报道称，除了从国外购买创新技术，中国也正在调动巨资投资国内研究。“中国制造2025”计划将拥有大量资源，并得到重点关注，尤其是在地方政府层面。
报道称，目标不只是战胜美国。中国正在为有朝一日廉价制造业将不再能保持其经济活跃的时候作准备。中国希望拥抱可以提供技术型就业机会并且不会染黑天空和让河流变得暗淡的产业。
报道注意到，去年，中国家电厂商美的集团出人意料地达成了一项以39亿美元收购德国先进机器人技术企业库卡公司的协议。这一交易使以生产电冰箱和电饭煲著称的美的集团成为自动化技术领域的主要企业。
报道认为，中国企业可通过交易或按照严格的新法规从外国公司手中学习技术。比如，中国不久将要求外国汽车公司在国内生产电动汽车，通用、大众及其他汽车企业一直在争相与中国合作伙伴成立生产电动汽车的合资企业。
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