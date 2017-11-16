IEA称石油时代远未结束 美将成全球最大油气生产国

外媒称，国际能源署（IEA）认为，尽管可再生能源的使用增多，但石油和天然气时代还远未结束。
据德国《世界报》网站11月14日报道，该机构的专家14日在年度报告中预言，未来几十年即便电动车兴起，全球对原油的需求仍会进一步增长。但是到2040年为止，增长将不再像过去那么强劲。
报道称，虽然汽车因为更加高效的技术而耗油更少了，但是货车、飞机、轮船和石油化工行业已将对原油的需求推高至每天1.05亿桶。IEA的分析说：“全球消费者还没有准备好告别石油时代。”
然而，与此同时，全球任何类型能源的增长速度都比不上可再生能源。IEA认为，这也要归功于成本的下降：太阳能成本自2010年以来下降了70%，风能成本则下降了25%。对很多国家而言，生态能源是最便宜的。因此，IEA预计，到2040年为止，对全球发电站的投资可能会有三分之二流入“绿色”技术。
根据IEA的这一预测，全球能源需求将继续大幅增长——但是由于效率提高，增长不会再像过去那么强劲。IEA预计2017年至2040年间的增长将达到30%。印度是造成需求增加的最大因素。但中国向着“绿色”能源的转变，可能也会带来更快、更清洁的能源革命。
另据埃菲社伦敦11月14日报道，IEA14日在伦敦发表的《2017年世界能源展望报告》指出，美国将在2040年成为全球第一大石油和天然气生产国，即使油价偏低也不会改变这种趋势。
报告还预测，全球能源需求将在这段时间内增长30%。关于美国，报告预测这个已经成为天然气净出口国的国家，将在“下个十年的末期”成为石油净出口国。这主要得益于美国降低成本生产新能源资源的“高超技术”，例如页岩石油和天然气的生产。
报告估计，从2010年至2025年，美国的页岩油产量将增加800万桶，这将是“石油市场历史上单个国家石油生产持续增长时间最长的时期”。
IEA在报告中指出，“21世纪20年代中期，美国将成为全球液化天然气最大出口国，然后在此后数年之内成为石油净出口国”。
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