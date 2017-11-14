江歌东京遇害案案卷目击者：很惨很惨！刘鑫有很大责任

编者注：作者为日本亚洲通讯社社长徐静波
因为新京报《局面》拍了一个视频节目，江歌遇害案再度成为舆论关注的焦点。
《局面》做了一件好事，终于在江歌遇害一周年之前，劝说刘鑫与江歌妈妈见了面道了歉。
虽然一起生活在青岛的即墨市，但是刘鑫父母自从在江歌被害的第二天，到过江歌妈妈的地方接听到刘鑫的电话，知道江歌遇害而自己女儿没事时，留下一句：“刘鑫没事，那我们就走。”从此就再也没有露面。刘鑫也随后切断了与江歌妈妈的联系。
我跟我们通讯社的日本员工讨论过这一问题：“假如，这件事发生在日本人身上，会如何处理？”他们告诉我，虽然刘鑫已过20岁，属于成年人，父母可以不承担监护责任，但是在日本的话，父母亲不仅会拿出一笔钱表示“救了我女儿”的感谢之意，而且会自始自终参与丧事活动，头七、四十九天、周年时一起上坟祭奠。而刘鑫本人一定会经常陪伴江歌的妈妈，尽一份“女儿”之职。如果不这样做的话，不仅会承担很大的道义责任，而且还会遭到亲戚朋友的指责。因为这是做人的基本道理！
我举日本的例子，一定会有人反感。但是，我觉得这才是正常人应该做的正常事。
但是，刘鑫和刘鑫父母选择了逃避，甚至说出了“你女儿死与我们无关”、“你女儿命短”这样的话来。所以，我们有时候真的不能怪刘鑫，因为家庭道义甚至人性的缺失，只会导致刘鑫采取逃避的行动——虽然她自己也已经是20多岁的人。
人只有当自己做了父母，有了孩子，才会真切体验到失去孩子的切肉之痛。江歌妈妈跟我说：“如果不是为了给江歌讨一个说法，我一定早已经随江歌而去。”在江歌的坟边，江歌妈妈给自己留了一个空穴。
所以，能够支撑这一位单亲母亲活下去的勇气，就是这一场官司。而最能抚慰这位母亲孤寂痛苦心灵的，应是刘鑫和她的家人。
但是，刘鑫和家人不仅屏蔽了江歌妈妈的电话，切断了与江歌妈妈的联系，甚至说出不少难听的话，还搬了家。
“我女儿是为刘鑫死的”，这一念头，一直缠绕在江歌妈妈的心头，随着刘鑫一家越躲越远，这种愤怒也自然是越积越重，最终导致江歌妈妈在即墨市的街头张贴传单，一定要找到刘鑫。这种做法是不是合法？也许不合法，但是，如果换成另外一位母亲的话，也会这样做，因为合理。
正因为有这一份传单，终于有人告诉江歌妈妈，刘鑫一家的新住址和电话，于是也有了《局面》的登门采访，也有了江歌妈妈与刘鑫的第一次见面。
刘鑫最终能够与江歌妈妈见面，并说出“阿姨，对不起”这句话，这还是要肯定她的，说明她已经懂事，已经知道做人的道理。作为这一案件的一名当事人，刘鑫也承受了很大的心理压力，和血淋淋现场的记忆冲击。但是，如果她从一开始，就坚定地站在江歌妈妈的身边，也许，情况就会不一样。一开始错了，以后就不能再错。我想，社会舆论也可以给刘鑫一个改正自己过失的机会，她也要生活下去。
到今天上午，声援江歌妈妈的网上签名，已经超过了150万。日本是一个司法独立的社会，签名不一定会对公正审判构成影响，但是，会给法官和陪审员们一个民意的参考。更为重要的是，它能够让江歌的妈妈感悟到身边还有人在帮她、在支持她、和她一样没有忘记已经变成骨灰的美丽侠义的女儿。因为事实上，她身边除了一位与她一起饮泪的老母亲，没有其他可以商量和依靠的人。
因为江歌妈妈不懂日语，日本警方和检察院的所有调查案卷的复印件，都送到了我的办公室，我把厚达一尺的案卷看了几遍，包括凶手陈世峰的供词、刘鑫的证词、警方保留的刘鑫报警时现场录音和刘鑫与江歌最后对话，刘鑫与陈世峰、刘鑫与江歌微信联络的记录。因为涉及守秘义务，我目前还无法透露细节内容，但是，在整个案件，尤其是江歌被害过程中，刘鑫是负有很大责任的。假如，陈世峰的供词是靠谱的话，江歌妈妈估计一辈子都不会原谅刘鑫！
所以，有时候，道义的责任，比司法的责任更重大！很期待，刘鑫能够到庭作证。
江歌妈妈到日本的第二天，拿了一包东西来我办公室，她跟我说，这是日本警方给她的有关江歌被害的照片，她没有勇气看，但是又很想知道女儿最后是怎样死的。我按住她的手，对她说：“一辈子都不要打开，你只要记住女儿的美丽就行。”她哭了。
其实，我已经在检察院提供的案卷中都看了，十几刀，很惨很惨！为了不让江歌妈妈看到，我把那一部分案卷预先抽走了。看了之后，连我杀陈世峰的念头都有！而江歌妈妈会疯的！
下个月开庭的时候，我会陪伴江歌妈妈走上法庭。
我想，我代表的不是我本人，而是所有关心支持江歌母亲的朋友们。我们需要支撑她打完这一场官司，并最终帮助她走出案件的阴影！
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