中国着力解决养老问题 推动人口结构年轻化

《俄罗斯报》11月9日刊发题为《新中国梦：中共提出人口结构年轻化的历史任务》的文章称，中国打算在最短时间内实现养老保险全国统筹，同时着手解决另一个重要历史任务：人口结构年轻化。
文章称，毫不夸张地说，每五年全球绝大部分民众就会密切关注北京的一件大事：中共党代会。这并不是因为中共党代会的“历史光环”，甚至也不是因为大约每六个地球人中就有一个是中国人。原因仅仅在于，北京早就展示出：凡是自己提出的计划，随后就会落实。针对退休者的政策也是如此。
文章称，据最保守估计，目前中国离退休人口约有2.3亿。也就是说，这相当于俄罗斯人口的1.5倍。如果相信社会学家的预测，到2050年，三分之一的中国人都会超过60岁。退休者要领养老金。人口学家不排除如下情况：在可预见的未来，一名退休者的养老金要靠两名年轻劳动者的工作来支撑。
文章称，遇到任何挑战，北京都从务实的角度出发平静面对。先搞清楚问题，随后制订计划，并付诸实施。中共十九大通过了改善人民福利的新计划。它在中国被称为“中国梦”。其中直接提到了退休人口的养老保障问题，主张积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展。
文章称，中共打算在最短时间内实现养老保险全国统筹。北京认为，这有助于将养老金支付平衡正常化。此外，还要健全农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务体系。
文章称，中共认真着手提高养老服务的质量。然后呢？中国正着手解决面临的另一个重要历史任务：人口结构年轻化。中国领导人提醒说，中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的。全党必须准备付出更为艰巨、更为艰苦的努力。尽管起点和发展模式不同，大部分人清楚地看到，哪种制度在发展速度与提高生活质量的竞赛中跑在前面。至少中国人民很清楚这一点。
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