英内阁性骚扰丑闻频传令首相陷入压力 40名政客卷入

德媒称，伦敦权力中心的性骚扰丑闻令首相特雷莎·梅陷入压力。
据德国《世界报》网站10月31日报道，首位内阁成员已经承认了。是的，英国现任国防大臣迈克尔·法伦把手放在了一名女记者的膝头。后者随即“冷静并礼貌地表示，如果他再这么做，我会给他一记耳光。于是他把手收回，事情就此解决了”，女记者朱莉娅·哈特利-布鲁尔10月30日这样公开表示。
报道称，此次事件发生在15年前，而且早已封尘在威斯敏斯特的各种八卦谈资当中。但是随着哈维·温斯坦的性骚扰丑闻在全球掀起波澜，特雷莎·梅的政府也面临着遭到指责的危险。多家媒体一致报道称，政府所在的威斯敏斯特区流传着一份记录了40名保守党政治家的名单，他们被指曾经有过不当行为甚至是进行过性骚扰。
报道称，其中至少有5名内阁成员，国防大臣迈克尔·法伦就是其中之一。《太阳报》于10月30日晚间公开了国防大臣的名字。
但是，一个过去了这么久而且双方当事人都表示事情已经得到解决的性骚扰事件眼下竟又开始吸引人们的注意，这在伦敦引发了疑问。政府在试图转移注意力吗？
首相特雷莎·梅眼下不得不抓紧控制日益升温的丑闻。她在本周初给下议院发言人约翰·伯考的信中建议发布新的条例。梅在信中写道，现行的惩戒程序“没有达到所需的惩戒力度”，因为它们不能从司法上强制议员进行合作。
“我认为，不能再容忍这种情况发生，这对众多很年轻、在大学毕业后正从事第一份工作的职员来说绝对是不公平的。”她的保守党下定决心保护这些为议员工作的职员。“为此我们必须设立适用于整个议会的仲裁机构，并补充以协定方式对所有议员生效的投诉程序，不管他属于哪个党。”
下议院领袖安德烈娅·利德索姆则又为此加了一把火。议会将在几天内引入新的程序条例，对员工进行性骚扰的大臣必须作好会“被立刻抛弃”的心理准备。但是也有部分议员指责政府以过于夸张的威胁方式开始“政治迫害”。
特雷莎·梅上周末就已经启动了对现任贸易副大臣马克·加尼尔的调查。加尼尔的前助手向《星期日邮报》披露，她在2010年与加尼尔共进午餐后曾在伦敦Soho区的一家性用品商店为其购买了两支按摩棒。当时加尼尔就在店外等候，他打算一支送给妻子，另外一支送给自己选区办公室的另一名女性职员。
此外他曾当着其他人的面称这位女同事是“甜咪咪”。加尼尔称，自己是在谈论一部英国情景喜剧的轻松环境下作出这一表述的。不管怎样，他承认前职员的指责属实。加尼尔说：“可能现在我必须面对。”
报道称，这一行为对这位53岁的保守党政治家、三个孩子的父亲来说会有哪些后果还需拭目以待。值得一提的是，在下议院发生的一切可能很快就会先出现在街头小报和社交媒体，然后出现在特雷莎·梅的桌上。
本文开始所提到的女记者朱莉娅·哈特利-布鲁尔已经在推特上站在了对夸张反应和要求提出警告的一方。“‘事件’发生在2002年。没有人因为这次事件受到哪怕是最小程度的威逼或恐吓。我的膝盖也完好无损。”
她还在一份书面声明中补充说，“我并没有成为牺牲品，而且也不愿成为——在我看来——一场正在发酵的威斯敏斯特政治迫害的一部分”。这样的行动不会帮到真正的性骚扰受害者。
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