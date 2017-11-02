国际货币基金组织警告投资者更爱冒险或致市场震荡

英媒称，国际货币基金组织（IMF）警告说，养老基金等投资方对与股市波动率相关联的一些金融产品的使用日渐增长，这会带来未知的风险，可能导致严重的金融市场动荡。
据英国《金融时报》网站10月30日报道，IMF货币和资本市场部主任托比亚斯·阿德里安对《金融时报》说，对收益日益加大的渴望促使投资者想方设法通过复杂的工具提高收入。
他说：“低收益率和低波动率共同促使投资者利用杠杆提高回报，我们看到某些这样做的产品正迅速增长。”
股市波动率已经下降到十年来的最低水平，芝加哥期权交易所波动率指数保持在接近10的水平，而该指数历史平均值在20左右。
IMF认为，持续的低波动率促使投资者提高杠杆水平，导致把波动率作为一个重要输入参数的风险模型低估了市场参与者可能正面临的实际风险。
阿德里安说：“波动率的持续上升可能引发对于支撑这些产品的资产的抛售，从而放大对市场的冲击。”
就在阿德里安提出这一警告之际，有越来越多的证据表明养老基金和保险公司为了获得更多收益正冒险进入一些风险更高的投资领域。
IMF估计，投资于盯住波动率策略的资产增至约5000亿美元，过去三年来增长过半。
摩根公司负责宏观、衍生品和量化策略的马尔科·科拉诺维奇上个月对“自动平仓策略”提出警告，并说使用波动率作为参数的风险管理模型可能诱使投资者冒太多的风险。
今年来，随着股市隐含波动率继续下降，押注市场将继续保持稳定的投资者获得了回报。然而，与各种资产的波动率相关联的复杂产品的真正销售数量很难估量，因为这种交易通常都是私下完成的。因此，一旦发生意料之外的市场震动，监管机构很难估量其中的风险。
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