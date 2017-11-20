中国经济增长放缓但不会失速 房地产市场降温

外媒称，在中国领导层制定的2017年增长目标可轻松实现的情况下，10月中国经济增长显露放缓迹象，原因是政府削弱了刺激力度。
据美国《华尔街日报》网站11月14日报道，10月工业增加值、固定资产投资和零售额增速均小幅回落，因中国政府加大了控制污染的力度，且国内大城市仍实施楼市限购政策。
报道称，中国国家统计局14日发布的数据显示，10月工业增加值增长6.2%，低于9月的6.6%。
经济学家称，10月工业增加值增速放缓是受政府防治污染措施的影响。
报道表示，1月至10月固定资产投资较上年同期增长7.3%，较1月至9月的7.5%增速放缓，并创下1999年12月以来的新低。经济学家表示，这主要受到房地产投资放缓的拖累。
报道称，随着中国政府的限购措施继续令市场冷却，中国10月住宅销售进一步放缓。10月住宅销售额同比下降3.4%。9月为下降2.4%。
报道表示，德国商业银行经济学家周浩称，投资和财政支出均出现下滑，表明在全年经济增速有望超越6.5%目标的情况下，政府已开始收缩部分刺激措施。
报道称，受到外部需求强劲及政府投资的推动，中国今年前三个季度经济增速达到6.9%的高水平，远超年初时的预期。
报道称，经济学家称，鉴于全年至少6.5%的增长目标可轻松实现，中国政府或将工作重点重新转向削减工业过剩产能和去杠杆。10月少有地出现了政府开支同比减少的现象，当月银行大幅缩减放贷。
报道援引周浩的观点称，总之，中国仍希望增长、负债及杠杆率实现平衡。
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