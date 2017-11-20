日本政府力推下水道技术出口 有望达到较高增长率

日媒称，在日本政府大力推进高铁等基础设施出口的背景下，国土交通省正式推进以出口下水道技术为目标的“WOW TO JAPAN”项目。全世界用水相关基础设施需求正在扩大，但一直以来日本企业成功竞标的次数有限。如果能在海外城市基础设施建设领域推广日本的高水平技术，那么除了有利于其他领域的技术出口，还有望达到使在海外培育的技术回归国内的效果。
据日本《富士产经商报》11月15日报道，国土交通省水管理和国土保全局一位负责人强调，日本的下水道技术在海外具有很强的竞争力。这位负责人说：“他们如果能看一下，肯定会对我们的产品品质表示惊叹。”
作为“WOW TO JAPAN”项目的第一步，积水化学工业公司今年12月将在越南胡志明市实施下水道管道改造工程。该公司2014年在越南成立水基础设施项目公司，还与当地的塑料管制造商进行业务和资本合作。国土交通省认为，项目效果很好。
积水化学工业公司计划在这次改造项目中使用面向越南开发的施工方法。按传统的施工方法，要先铺设好增强管道用的钢筋后再安装聚氯乙烯管，积水化学工业公司开发出将融入了加固材料的聚氯乙烯材料由带状变为管状的施工方法，由此可以缩短工期和降低成本。
在越南，19世纪法国统治时期建设的下水管道如今已经老旧，发生过凹陷事故。日本与越南政府2010年就技术合作达成协议。积水化学工业公司有关人士表示：“希望这次改造项目可以成为增加在越南订单的一个契机。”
与高铁领域相比，下水道基础设施总给人一种朴实无华的印象，但下水道技术出口有望达到较高的增长率。
不过，中国和韩国制造商也在积极开拓市场。国土交通省有关人士称：“日本产品品质高但价格不算低，日本企业在竞争中也有短板。”
下水道是重要的社会基础设施，如果日本产品和技术在这一领域获得认可，则可能有利于铁路基础设施出口。
国土交通省负责人表示：“为了推动日本企业在海外开展项目，有必要启发对象国意识到下水道基础设施的重要性。”日本将官民一体推动下水道基础设施出口。
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