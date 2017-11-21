中美双向投资新浪潮推动世界产业新变局

在中美投资关系领域，美国对中国投资占主体的情况持续了数十年。进入21世纪，中美投资越来越呈现双向互动、共赢共生的新特色。尤其是近年来，随着中企对美投资迅速增长，中美双向投资规模显著扩大，对全球产业的引领作用也逐步显现。
据美国美中关系全国委员会和荣鼎集团的数据，2016年，中美两国双向直接投资额达约600亿美元，创历史新高。其中，中国企业在美直接投资近460亿美元，较2015年猛增两倍。
除了投资规模猛增，中美投资合作呈现的一些新趋势更令人印象深刻：双方投资领域不断扩大，而且新增投资更多流向新能源、互联网及高端制造业等全球价值链的中高端行业。这种趋势变化不仅印证了中国经济转型升级的变化，更成为全球产业新变局的催化剂。
今年3月，中国腾讯投资17.8亿美元购入美国电动车巨头特斯拉5%的股权，以推动特斯拉在新能源汽车领域的研发和生产；本月初，特斯拉宣布未来在中国建厂的计划。
除了腾讯和特斯拉的合作，中国万向集团收购美国新能源电池生产企业A123、比亚迪在加利福尼亚州兰卡斯特扩建北美地区最大电动大巴工厂，都堪称中美在新能源汽车领域的合作典范。分析人士认为，这些投资合作未来很可能将左右全球新能源汽车的产业格局。
在太阳能发电领域，尚德电力、保利协鑫等中资企业对美国的投资，不仅为当地创造了就业、发展了经济，还丰富了其清洁能源利用方式，引领了产业技术进步。
美国哥伦比亚大学教授约瑟夫·斯蒂格利茨认为，在推动太阳能电池板技术进步方面，中国对全球的贡献被低估了，尤其是在全球共同面对气候变化挑战的背景下。
在互联网领域，以BAT（百度、阿里巴巴、腾讯）为代表的中国科技企业在美也频频投资布局，并逐步从以往的跟风创新向引领产业创新转变。
腾讯除了对特斯拉的投资，还向两家美国游戏开发商分别投资4亿美元，并与阿里巴巴共同投资了移动出行平台Lyft；阿里巴巴对增强现实初创公司MagicLeap、社交媒体公司Snap等多家美国公司投资总计超过10亿美元；百度则向无人驾驶领域的激光雷达公司、移动安全公司以及地图绘制公司等进行了投资。
与此同时，中国吸引外资的结构和质量也在不断优化，外商投资向高端产业集聚态势明显，已经成为中国产业升级的重要推动力量。中方统计数字显示，2016年，中国高技术服务业实际使用外资超过955亿元人民币，同比增长86%。
今年7月，总部设在纽约、全球领先的共享办公企业WeWork宣布投资设立“中国WeWork”，加速拓展中国市场。在商业楼宇面临过剩的背景下，一桌难求的WeWork为“分享经济”和“共享社区”带来了全新基因。
在人工智能和金融科技等方面，中美之间的竞争与合作已显示出未来引领这些行业发展方向的潜力。
在华尔街，人工智能与传统金融行业的结合，已催生出量化交易、智能顾投等金融新业态，悄然改变着华尔街的传统旧格局。
而得益于电子支付等金融科技服务的广泛应用，中国金融科技应用水平已被外界普遍认为高于包括美国在内的其他国家，且代表了该领域未来发展方向。
美国人工智能公司特鲁普斯创始人格雷格·拉特纳认为，在中国应用已较为成熟的基于社交媒体平台的金融科技服务模式，将成为该领域未来的发展方向，“我相信未来五年内美国市场也会逐步采用这种方式”。
当前，以“互联网＋”为代表的新经济、新金融等网络经济在中国方兴未艾，人工智能和绿色产业等革新性经济形态正成为中国经济增长新引擎。有海外专家认为，中国市场巨大且经济增长富有革新含金量，而美国是世界最大发达国家，中美双向投资新浪潮必将推动重塑世界产业格局。（新华社）
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