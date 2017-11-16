中国老人赴美看儿子遭枪杀 嫌犯是14岁女孩和15岁男孩

据美国田纳西州当地媒体WKRN网站报道，美国当地时间11月9日下午3时左右，一名74岁的中国籍老人在田纳西州纳什维尔市家门口取回垃圾桶时遭人枪杀。该名老人遇害当天，纳什维尔市共发生了4起枪杀案。
昨日，记者联系上受害老人儿子王云时，已经是当地时间14日晚上九点多。这些天，他一直在准备父亲王如鑫的葬礼，常忙到深夜。谈到父亲时，他数次哽咽。
王云说，父亲王如鑫曾任职山西省晋中市教育局，此前已退休。今年9月，父母亲来美国探望自己。这是父亲第7次来美国，从2004年开始，每相隔1年，父亲会来美国和自己团聚半年左右，其余时间回国。王云还有2个姐姐，在国内工作。
王云2000年到美国，目前在纳什维尔市范德堡大学工作，是一名计算机工程师。今年6月，他刚刚搬家到纳什维尔市克莱伯恩大街，新家距此前他居住10年的地方仅有10公里。
他始终无法接受，这很可能是一次无目的的枪杀。接受采访前，王云刚刚得知，警方已经抓到了2名黑人青少年嫌疑犯，分别是15岁男孩和14岁女孩。其中，15岁男孩此前曾因抢劫等多次被抓。
王云不明白，为什么会有人对这么一个和蔼可亲的人下毒手。“以前想，这种事情怎么会发生在自己家身上，我觉得这个区（治安）正在慢慢变好，没有想到事情会变成这样。”
此前，他曾在接受当地媒体采访时表示，“看到发生在拉斯维加斯的枪杀惨案，还有奥兰多的枪击事件，你会觉得离你很远，但事实并非如此。”
目前，美国网友Esther Swafford在众筹平台GoFundMe上为遇害老人发起筹款，帮助王云一家人度过难关。王云的教会朋友在帮忙筹办追悼会，追悼会将于当地时间11月18日上午举行。
出门前3个人，回来后2个人
记者：能描述一下当时发生枪击案的现场吗？
王云：那天我妈和我爸在家。我家垃圾桶本来是在院子栅栏里面放着的，但是一般在周四，会把垃圾桶放栅栏外面，等收垃圾的统一把垃圾桶清空后，我们再把垃圾桶拿回来。
当时垃圾桶在栅栏外面。下午3点左右，我爸刚出门拿垃圾桶，不到2分钟，我妈就听到“啪啪”两声枪响和一声惨叫，但她当时并不确定这是枪响，因为从没有听过这么近的枪声。
她感觉不妙，从沙发起身，透过家里百叶窗往院子看，没看到人。她之前崴了脚，拄了拐杖出门，比听到枪声晚了2分钟左右，那时开枪的人已经跑走了。最后看到我爸躺在前面那片小树林里，大概距离我家10米左右。
记者：当时发现你爸躺在地上的时候是什么情况？
王云：我妈也不知道我爸是不是真的中枪了。她刚开始没有看到枪口，但是我爸已经昏迷。我妈给我打了电话，我没接到，后来她用手机发短信给朋友寻求帮忙，朋友叫来了警察。警察还没来时，一个黑人帮我爸做了人工呼吸，才看到肚子上有一个枪眼。我爸去医院时已经没有呼吸了。后来看尸检报告才知道，还有另外一个枪口。
记者：为什么你没有接到电话？
王云：那周刚好我很忙，早上五点上班，晚上六点回来，还值了2天夜班。因为有背伤，我在学校（范德堡大学）做理疗，我妈给我打三个电话，手机放在外套里根本没有听到。我就觉得很奇怪，肯定出事了，怎么连打这么多次电话。我打回去她也一直没有接。
记者：最后一次见到你爸是什么时候？
王云：就是那天早上。早上我出门时，我爸说：“今天有点冷，多穿点衣服。”我爸帮我把衣服拿下来了，我吃了个早饭后就出门了。这是我最后一次见我爸爸。
幸好，我妈那会儿没及时出去，否则那些人可能会攻击她。我可能就失去双亲了。
发生后的第一天，我们是欲哭无泪。我就跟我妈说，怎么就哭不出来呢？我们俩谁也睡不着，我在床上陪她聊天，哭一哭、聊一聊，回忆回忆我爸爸。我们都不敢相信，早晨出家门前是3个人，回来以后是2个人。
出事前几天，附近也有枪击案
记者：爸爸是个怎么样的人？此前和其他人有沟通或者结怨吗？
王云：以前没搬家时，我们周六早晨七点起床，我会带我爸爸去一个教练家里运动1个小时我爸不会说英语，他总是很慈祥、很安静，总是笑眯眯的，大家对他印象特别好。
别看他74岁，他经常出去骑车自己买东西，每天没事就骑个自行车在家附近逛。他不会英语，但是那个东西一个是多少钱，这个东西是一包多少钱，他自己都分得清清楚楚。他特别爱土豆，什么时候便宜了他都知道，为了给我们省钱。这次从中国来，还背来了一堆工具自己补胎。
记者：你父亲出事之前，这里的治安如何？这种没有目的的枪杀案多吗？
王云：以前在学校附近，生活都是很安全的。虽然也听说枪击案，但是感觉离自己很远。在纳什维尔市，有些人生活好多年没有发生这样的事，爸妈刚来一个月，就发生了。
我们家离范德堡大学3英里左右，坐公交车13分钟左右。我爸出事前几天，范德堡附近学校周围也发生了2起枪击案。最近我们发现，美国治安越来越不好，以前很安全的地方，现在也会有枪击案。
一个美国朋友和我讲，隔一个街区，安全性都天壤之别。这边离贫民窟近，有很多犯罪事件发生。我们房子附近，前段时间有一个小角落，每天有人卖毒。治安方面，可能来之前没有考虑那么周到，结果现在爸爸把命给搭进去了。
疑似青少年无目的枪杀
记者：当地媒体报道，目击者称，看到8至9名穿黑色连帽卫衣、看似青少年的人逃离现场。目前嫌疑人找到了吗？
王云：警察刚告诉我案件后续处理。现在可能是4个人作案，有两个人基本上被确认了，但因为没有直接的视频证据，现在还没办法指控他们。
分别是15岁的黑人女孩和14岁的黑人男孩，在旁边学校就读，但是都没有去上学。其中15岁男孩，据警官说，在过去这些年基本都被抓过，但因为是未成年，抓了就放。
昨天，这个小男孩旷了几天课后，在东边一个区被抓到了，原因是抢别人东西。警方问他我爸这件事，他说，“我要找律师”。他什么也不说，我们暂时没有什么证据能够推动这个案子。警察说看有没有其他证据，如DNA或者指纹可以去指控他。
记者：了解到可能是青少年实行的无目的枪杀后，你是什么感受？
王云：从我们家庭来说，真是不可思议。以前想，这种事情怎么会发生在自己家身上，我觉得这个区（治安）正在慢慢变好，没有想到事情会变成这样。
我父亲本身是一个特别慈祥的人，如果和他要钱或者其他，他肯定会给的，不会跟你挣扎的。为什么会有人对这么一个和蔼可亲的人下毒手？每个人都想不明白。我觉得为什么能够引起大家关注，因为太没有道理了。
记者：为什么觉得特别不可思议？
王云：警察今天跟我讲，这个青少年法庭是怎么运作的，我真的很震惊。我不知道小孩每周都会犯事，居然还会放出来。政府的职责没有做到，你可以再一再二，不能再三再四，你不能每周去抢人还要被放在街上伤害别人，这个是政府的失职，这是给社会增加隐患。
想看看外面的世界
记者：你当时为什么考虑来美国？
王云：我对能跟别人交流各方面都很感兴趣，是抱着想看外面世界的想法来到美国的。我1996年上大学，大学上到一半，就想去西方看一看。那时，中国改革开放程度没有现在这么高，奖学金不像现在这么多。我特别爱旅游，以前家里没有钱没法旅游，只能依靠奖学金。
记者：说说你在美国学习、工作的情况？
王云：当时研究生毕业以后实际上找工作挺困难的。我在国内学机械专业，找工作时很辛苦，没有什么途径，找了1年多，拖着没毕业。最后拖不下去了，只能硬着头皮毕业了。又找了7个月，在美国有效身份截止前3个月，我才找到工作。工作和专业当初是不符的，海投很多，最后是靠师兄引荐。
记者：今后打算回国吗？
王云：当初觉得出国看看，现在反过来能体会到中国有很多特别好的地方，也值得外国学习。在国外生活有各种各样的困难，但是，在国外时间长了，慢慢觉得回不去了，不太容易回去。其实对很多人来说，出国久了想回去，都不是那么容易吧。
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