中国对美构成三大经济挑战

在周末于越南举行的亚太经合组织(APEC)蜂会上，美国总统特朗普告诉与会的领导人说，美国将不再缔结那种用约束力不强的贸易法来让渡美国主权的大型贸易协定。
中国国家主席习近平则提出了不同的意见，称全球化是“不可逆转的时代潮流”，并承诺在亚太建立自由贸易区。
在这次会议上，特朗普将不得不与一个自信的中国展开较量。现在的中国渴望通过增强对外的影响力来巩固中国共产党在国内的地位。
一个更强大的中国对美国构成了什么样的新挑战？这里有三件事要要注意。
首先，中国对全球化的战略性使用变得更加勇敢。2001年中国加入世界贸易组织前后，提出利用外商直接投资，发展电信、汽车和可再生能源等高技术、高附加值产业。
这些战略性产业也可以应用到国家安全上，提升了竞争力，使中国成为一个未来的高科技巨人。
与此同时，通过强化国家的控制，改革官僚组织、产业结构和规章制度，中国培育了中兴、华为等设备制造商以及阿里巴巴和中国移动等服务提供商。
这些中国企业控制着国内市场，中国智能手机正迅速进军全球市场。但北京也对信息的共享进行着严格的监督。
中国继续用市场和国家力量指导战略性产业和问题领域。例如，党和国家就网络安全、石油和天然气管道安全和非政府组织的管理等成立的小组，就是来指导这些部门的。其次，中国经济的新结构考验该地区。
我在研究过程中发现，中国很多部门的经济决策并不集中。地方政府和企业可以在不涉及国家安全或技术敏感性不强的行业吸引国内和国外的投资。他们通过财政激励和低成本的劳动力和生产来实现这一目标。
尽管如此，国家仍然发挥着很大的作用：反腐运动和维护社会秩序的庞大机构旨在防止社会动荡，阻止官僚中饱私囊——并解决腐败、发展不平衡、工业过度扩张和失控的污染问题。
只要中国式资本主义仍然以每年6%以上的速度增长，中国就不必太担心经济增长。中国在制造业的主导地位迫使该地区的其他经济体进行重组和寻求新的细分市场，接受大量的中国投资。
第三，中国的地区战略将挑战美国的领导地位。
中国有可能继续在东海和南海有争议的海域建造人工岛屿，并在天然气田进行钴探。这些水道是中国雄心勃勃的“一带一路”计划的重要组成部分。该计划的目的是在亚洲乃至其他地区建立基础设施网络和促进贸易。
就在特朗普启程前往亚洲之前，中国刚刚结束了因韩国部署反导系统而与韩国爆发的争端。中国还成立了把美国排除在外的国际机构。
在中国的野心和自信心越来越强的时代，亚洲领导人期望特朗普维持美国在该地区的领导地位。特朗普政府表示不愿意介入；然而，中国带来的挑战依然存在。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost