中国“天鹰”无人机：能识别50公里外汽车牌照

据英国《简氏防务周刊》网站11月14日报道称，中国北航天宇长鹰公司于在该公司位于中国东部城市台州的新工厂举行了首架TYW-1“天鹰”察打一体无人机总装下线的仪式。
报道称，这个长9.85米、高2.5米的平台建立在BZK-005中高空远程无人侦察机的基础之上。TYW-1“天鹰”无人机翼展18米，使用与BZK-005相同的发动机。不过，据报道其最大起飞重量可达1500公斤，而BZK-005的最大起飞重量是1250公斤。
英媒称，TYW-1“天鹰”无人机的有效载荷为370公斤，最高飞行高度为7.5公里，续航时间长达40小时，最高速度可达每小时200公里。该平台配备了一个光电系统，可以从5000米高度识别距离50公里外的汽车牌照。
报道称，北航天宇长鹰公司隶属于北京航空航天大学，BZK-005就是该大学与哈尔滨飞机工业集团有限公司联合开发的。北航天宇长鹰公司副总经理兼首席设计师王建平在今年4月5日接受采访时曾说，预计TYW-1“天鹰”无人机于2018年推向国际市场。
报道表示，TYW-1“天鹰”无人机是正在台州市建设中的北航台州通用航空产业园的一个成果。据报道，该产业园计划到2019年年产大、中、小型无人机，及垂直起降无人机各100架。
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