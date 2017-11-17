“雪龙”号穿越加北部 中国看好北极西北航道潜力

加拿大《环球邮报》网站11月14日发表题为《随着海冰面积减少，中国考虑加拿大西北航道的航运机会》的文章称，中国船只已经开始定期穿越北极东北航道，9月份极地考察船“雪龙”号穿越加拿大北部的航行凸显出中国也希望利用西北航道。
文章称，对“雪龙”号9月份完成穿越时担任科考队副领队的沈权来说，这是一次千载难逢的航行，是一次驾驶船只穿越西北航道的机会。对中国来说，这标志着一项新努力的开始，目标是了解北极水域以及这片水域有朝一日在商业货运方面能扮演什么角色。
文章称，“雪龙”号留下了七个浮冰观测站，这些观测站预计将在一年时间里把测量数据传给中国科学家，这是中国为在这个地区构建一个“监测网”所作努力的组成部分。这个世界第二大经济体正开始探索该地区的商业潜力。
文章称，中国船只已经开始定期穿越东北航道，但“雪龙”号穿越加拿大北部的航行凸显出中国也希望利用西北航道。
文章引述沈权的话说，使用这两条航道能够节省很多时间。他盛赞北极航运的好处，它可以节省约20%的航程，超过经由巴拿马运河可以节省的距离。
文章称，中国媒体说，“雪龙”号首次穿越西北航道的航行开辟了“中国的海上新通道”，这条航道可以为从上海到纽约的船只节省整整一周的航行时间。海冰减少使得这一前景更为现实。
文章称，“雪龙”号独自穿越了西北通道，船上有一名加拿大领航员和少数加拿大研究人员。
在“雪龙”号离开后，一些科研工作将在很长时间内继续进行。中国科学家在北冰洋的厚冰块上安装了七个浮冰观测站。“雪龙”号上的首席科学家助理何剑锋预计它们会漂入西北航道。
文章称，这是一项广泛努力的组成部分，目标是建立何剑锋所称的“北极监测网”。何剑锋说，“雪龙”号在西北航道航行时收集了有关水下特征和水深的数据，这些详细数据是“判断一条航道是否适合商用时非常关键的因素”。他说，从学术角度来看，“西北航道的航行潜力相当大”。
文章称，何剑锋说，尽管如此，对航运而言，西北航道是一个吸引力不如东北航道的选择。他认为，这条航道未来的使用将主要取决于加拿大政府的决定。加拿大目前针对航运商的报告要求非常复杂，可能会让人们不愿从那里通行。
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