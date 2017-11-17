芝加哥DRW增设新加坡比特币交易平台，目标客户：亚洲客户！

据消息称DRW准备在新加坡开设一家比特币贸易商店，此举将使DRW加快其亚洲业务并吸引大客户。
新加坡金融管理局负责人最近宣布，该州无意监管加密货币，并对比特币需求增长表示欢迎。在芝加哥的DRW公司开设了一个新加坡比特币交易平台，为其新的亚洲交易基地选址，新加坡是DRW的自然选择。这家芝加哥的交易公司从2014年开始就一直在玩比特币，当时它的坎伯兰矿业子公司开始了比特币交易
在谈到比特币时，DRW表现出了他们的聪明才智，在2015年以760万美元的价格抢购了27000个罗斯?乌布里希特(Ross Ulbricht)的比特币，价格现在看起来很划算。坎伯兰矿业负责人Bobby Cho在谈到商业内幕时说到了即将到来的亚洲扩张，他说：
亚洲对我们来说是一个巨大的机遇。我们主导着美国的市场，我们正试图将这种流动性带到亚洲，那里有大量的活动。
DRW的主要客户是比特币鲸 - 这些投资者能够在单笔交易中投入数百万美元。DRW公司的交易规模在100万到500万美元之间，公司也处理了2000万到5000万美元之间的大宗交易。Cho与Business Insider聊天中另一个有趣的消息是他看到中国市场正在发展。由于中国政府压制交易所，投资者被迫放眼海外，以日本和新加坡为主要受益者。
曹说：“中国一直是一个灰色的盒子，有很多东西。“所以我不把这个机会视为专门捕捉中国的机会。无论您身在何处，我们都希望为世界提供机构级的流动性。”
由于投资者对新兴技术的高度重视，以及对新兴技术的热情，亚洲市场已经成熟，这些交易公司想要抓住比特币浪潮，导致人民币汇率再次突破7000美元大关。对于DRW和它有抱负的亚洲客户来说，该公司新加坡交易部门的到来还不够快。
技术面上说，比特币攻势很猛，目前在7379美元，上方压力7770.02美元，有效突破就冲8000美元罗。
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