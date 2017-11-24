中美联合救灾演习：向着一个共同目标“拯救生命”

美媒称，一名男子躺在草坪上浑身颤抖，他身上的T恤沾满血迹。几名中国军医和美国陆军医疗人员紧急为他固定夹板并进行急救。附近的部队准备将伤员转移。
据美联社11月22日报道，在俄勒冈海岸一个被松树环绕的基地，两支似乎不太可能成为合作伙伴的部队正在进行自然灾害救灾联合演习。虽然这只是一场演习，但大约100名中国军人与美军士兵和最高指挥官，却准备用上他们在真实救灾行动中获得的经验——无论目前中美关系如何。
美国太平洋集团军司令罗伯特·布朗在演习结束的19日对记者说：“中美之间出现的紧张关系对此几乎没有影响，因为我们找到了共同的利益，即拯救生命、救灾和人道主义救助。”
报道称，中美两国正在努力推动两军联系以避免对抗，并可能在没有利益冲突的领域进行合作。
到访俄勒冈的中国人民解放军少将张践说，过去几年间，在中美两国轮流举行的年度救灾演习已从学术讨论发展到实兵演练。
张践通过翻译说：“我认为，这是非常积极的，它能增进相互理解，降低误判和误读的风险，毫无疑问，它将帮助建立一个更安全、更稳定的地区局势。”布朗点头表示赞同。
报道称，尽管中美两军还未进行过联合救灾，但布朗表示希望两军开展此类合作。
报道称，最近的救灾演习模拟了应对严重洪灾。由于两军在大规模演习中演练了在倒塌建筑中搜救幸存者，他们所掌握的技能还能应用于地震和海啸救援。
报道表示，参加此次演习的大多数中国士兵都是第一次来美国，他们佩戴着红旗臂章。
报道称，美方努力让中国士兵有宾至如归的感觉。
中尉莫思华（音）是为数不多会说一些英语的中国军人之一。他说：“这里的食堂厨师试着做他们所认为的中国菜，虽然他们做的菜与中国的并不一样。”他说：“但这让我们感到很舒服，有一种在家的感觉。”
清晨，一群麋鹿出现在薄雾中，对中国军人来说，这种景象并不常见。一名美国士兵给他们解释，麋鹿是一种怎样的动物，他还告诉中国记者，英文“麋鹿”怎样拼写。
美国陆军少校亚当·查尔斯说，中国士兵与美国士兵在执行任务时的主要不同是，中国士兵“更有耐心”。
查尔斯说：“我们想迅速跟进。而他们想研判形势。”
他说，花时间做评估是有益的，因为盲目的救援者最终自己可能也需要救助。
报道称，由于只有一两名口译员，语言成为障碍。
但中国军医田静（音）说，医疗队紧急出动时不需要多少语言，因为他们使用类似的急救方法。
曾参加2010年海地震后救援的美国陆军少校瓦伦特·佩里说，参加演习的官兵还积累了组织和部署资产的能力。
美国战略与国际问题研究中心亚洲事务高级顾问葛来仪说，美国希望这些演习能为中美自然灾害救灾合作铺平道路。
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