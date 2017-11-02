阿尔兹海默症或可通过输血传播

你会得阿尔茨海默症吗？担心这种病可能通过输血和外科手术器械传播的忧虑与日俱增，但是一直没有找到证据。
现在，研究发现阿尔茨海默症蛋白可能在共享供血系统的实验鼠之间传播，引起大脑退化。
我们通过克雅氏病（即疯牛病)这类朊病毒病知道：发生折叠错误的蛋白会传播脑部疾病。比如，变异的克雅氏病可以通过肉类产品或输血感染所谓的朊蛋白。
与克雅氏病一样，阿尔茨海默症也涉及到蛋白发生折叠，即β-淀粉样蛋白。有证据表明β-淀粉样蛋白可能像朊蛋白一样传播。大约50年前，很多发育障碍患者使用的生长激素是从尸体中获取的。
很多接受者后来得了克雅氏病，因为这些尸体携带朊病毒。但是，几十年后，验尸中发现这些患者中有人的大脑也形成了阿尔茨海默症斑块，虽然当时他们才51岁或更年轻。
从事这项研究的团队认为一些医疗或外科手术流程也许有风险。目前的研究发现，当健康实验鼠与携带阿尔茨海默症斑块的实验鼠连为一体时，健康鼠的大脑中最终也开始形成β-淀粉样蛋白斑块。当这些斑块以这种方式在健康鼠大脑内形成时，其大脑组织就开始死亡。
这说明阿尔茨海默症实际上可通过血液中的β-淀粉样蛋白进行传播。该研究项目主管、温哥华不列颠哥伦比亚大学的宋伟宏(音)说：“这种蛋白可以通过一只相连的实验鼠体内进入(另一只鼠的)大脑，并引起神经退化。”
宋伟宏的研究小组使用的实验鼠是携带了人类版本的β-淀粉样蛋白基因，因为老鼠本身不会得阿尔茨海默症。这种基因导致老鼠形成了类似人脑中所见的斑块，并表现出同样的神经退化模式。
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