乌拉圭作家：中国发展前景完全可以预见

西班牙《起义报》网站10月31日刊发乌拉圭记者、作家埃斯特万·巴伦蒂的文章《中国，我们所有人都离不开的遥远国家》称，中国想继续保持坚实的前进步伐，目标是到2050年实现国家的伟大复兴。
文章称，近年来，中国的人均收入年均增长保持在7%左右。经历全球金融危机后的中国依然能实现如此高的人均收入增速。从2012年至今，中国的专利申请数量保持了每年10%以上的增速，贫困人口大幅减少。中国已成为乌拉圭出口产品的最大客户和最大的贸易伙伴。
文章认为，中国的发展前景是完全可以预见的。中国没有内部或外部的紧张关系，中共也不想在世界舞台上“耍大牌”，而只是想继续保持坚实的前进步伐，目标是到2050年实现国家的伟大复兴。
文章称，中国改革和发展现代化军队的计划是一个有利于国际局势稳定的因素。
文章指出，所有关于中国负面的预言都已经被打破多次。
文章称，中共十九大报告强调，中国将继续深化改革，进一步向外国投资开放市场，推动经济增长由高速度向高质量、可持续的方向转变。
文章强调，通过十九大，习近平向全体党员发出了充满自信和战略远见的强有力信息。
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