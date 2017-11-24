前俄军司令曝俄已有海底弹道导弹 从贝加尔湖发射可防核武

俄罗斯生活新闻网站11月22日发表了亚历山大·别列津的题为《“锆石”和“赛艇”：武器新时代》的文章。
前俄罗斯空天军总司令维克托·邦达列夫一语惊人。他说：“我们的军火库里有核动力导弹巡洋舰和强大的反舰导弹——‘锆石’高超音速导弹和‘赛艇’海底弹道导弹。”专家认为，邦达列夫要么是“白痴”，要么是“叛徒”。这种情绪化的反应可以理解。实际上，只要拥有“赛艇”和“锆石”，对我国的攻击就失去意义了。这些秘密武器将极大改变全球地缘政治图景。
著名武器军事专家伊利亚·克拉姆尼克在自己的脸书主页上写道：“要么邦达列夫说了关于海底弹道导弹的实话，那样的话他要为泄露国家机密而坐牢——违反海底条约和限制战略武器条约可不是闹着玩的。要么他是在撒谎，那样的话他就是一个危险的白痴，因为这种话可能招致灾难。”
先说国家机密。研制“赛艇”导弹不过是老生常谈，2013年就有消息称，这种准备保存在水底的导弹完成度已经很高。“锆石”则更加透明：国家媒体2017年报道了它开始量产的消息。如果非要指责邦达列夫，那也应该先怪罪俄新社的编辑。当然，这种国家媒体根本不会出卖国家机密，除非是国家“有必要”发声。
此外，“赛艇”海底弹道导弹不违反海底条约。因为该条约管不到俄罗斯领水——比如白海和贝加尔湖。我国有10个深度超过200米的湖。新导弹在白海和北冰洋近岸水域也可以合法执行战斗值班，这样的地方多得是。
“赛艇”实际上只是普通的远程潜射弹道导弹。它放在海底的特制集装箱里，这种容器可以隔绝压力，与地面控制站保持通信。一旦岸上发来信号，集装箱的压载水舱就会进气排水，上浮到水下50米深处，然后从那里发射导弹，跟潜艇一样。
海底导弹对潜艇的优势显而易见。核潜艇不但比弹道导弹贵得多，而且会被声呐跟踪。一旦爆发冲突，潜艇还可能被摧毁。但水底导弹不会。往贝加尔湖里投核弹是没有意义的。水可以有效地削弱核冲击，哪怕爆炸就在集装箱上方，“赛艇”导弹也能安然无恙。就算理论上能研制出钻入深湖投下核深水炸弹的“神奇导弹”，在湖底找到“赛艇”也难比登天。所以，“神奇导弹”没有用。
“赛艇”对井基导弹亦有优势。精确核打击可能让发射井失灵。尽管发射井有防御系统，但理论上可以被攻击。此外，能抵御核打击的混凝土发射井及其主动防御系统需要不少钱。放在水底的“赛艇”则不需要这些。也就是说，花同样的钱可以部署更多“赛艇”导弹。
从美国的角度来看这就很糟糕了。对核潜艇和导弹井发动先发制人的缴械攻击已经很难，对付“赛艇”导弹更是难上加难。
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