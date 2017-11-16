美国缉毒行动闹乌龙：两拨卧底警察在街头交火

搞了个大乌龙！美剧中，我们经常会看到警方行动，结果被罪犯摆一道，让两拨卧底王见王的情节。如今这个情节成真啦！
美国底特律，上周四，在一起缉毒行动中，卧底警探扮成买家，诱骗卖家上钩，并与卖家发生激烈交火，最后才发现……诶？怎么卖家也是我们警察卧底扮的啊！
据福克斯新闻报道，这两拨卧底警探来自不同的分局，在行动前没有进行有效沟通，才发生了此等丢脸乌龙事件。
第十二分局的两名警探卧底假装成卖家，自称有货，坐等毒贩上门进货，准备逮捕潜在的买家并扣押他们的车辆。
但这一次，来的不是客户，而是……来自第十一分局的特种部队！他们也是卧底警察，扮成买家，要逮捕毒品供货商。
没有意识到他们是同事，11分局警探要求对方趴到地上，12分局警探也命令对方缴枪不杀，结果两拨卧底警探在街角发生激烈交火，都把对方当做毒贩来抓。
有目击者在附近看到两拨卧底警探的交火，枪战+肉搏，战斗了很久才停下，发现发生了乌龙事件。一名警官被送往医院，具体情况不明。
目前底特律警局内务部正在调查涉及此事的每位警官，试图找出究竟是哪个地方出了问题。
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