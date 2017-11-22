超重女性应多筛查乳腺癌

一篇新论文显示，体重过重妇女的病程迅速发展到难治肿瘤的概率更大，因此应当多进行乳腺癌筛查。
一项研究显示，体重指数达到或高于25的人比体重在健康范围内的妇女确诊直径在2厘米及2厘米以上肿瘤的概率更大，2厘米是一期癌症和二期癌症之间的临界值。
在英格兰，国民保健署要求50到70岁之间的妇女每3年进行一次X光造影检查，但有些地方已经把接受筛查的最低年龄降至47岁。
该论文作者呼吁医生积极推荐体重过重的妇女进行乳腺癌筛查。
研究人员在瑞典7年时间对逾2000乳腺癌病例进行了研究，瑞典乳腺癌的筛查间隔时间为一年半到两年。
研究发现，对于在筛查时发现的癌症病例，确诊时肿瘤已经很大的情况与体重指数、乳腺密度都存在关联，但对于在常规X光造影检查的两年间隔期内发现的癌症病例来说，确诊时肿瘤已经很大的情况只与体重指数存在关联。
“我们的研究建议，临床医生向患者说明接受乳腺癌筛查的利弊时，应当把体重指数过高作为主张筛查的重要理由，”瑞典卡罗琳医院领导该研究的弗雷德里克•斯特兰德博士说，“此外，我们的研究结果显示，体重指数高的妇女应当考虑缩短筛查的间隔期。”
除了更大的间期癌，体重指数高的妇女也许还有其他因素使她们可能获得更糟糕的病情发展预估，包括肿瘤的分子组成和激素受体表达水平。
根据世界卫生组织的资料，每10名英国妇女中约有6人体重过重或者肥胖。每年大约新增5.5万例乳腺癌，被乳腺癌夺取生命“的超过1.1万人。
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