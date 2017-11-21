新加坡学生团队解决问题能力全球第一

新加坡的学生在团队解决问题的能力方面，排名全球第一。
经济合作与发展组织（OECD）调查显示，新加坡学生能够很好地和他人进行协作并结合彼此技能来处理问题。调查也证实新加坡学生享受和重视与他人的合作。
根据今天公布的2015国际学生评估项目（PISA）协作式问题处理调查结果，新加坡在全球52个参与评估的教育体系中，拥有最高比率的表现优异学生，高达21%，大大高于经济合作与发展组织（OECD）的8%的平均值。
这表示新加坡学生及时面对多项局限问题也能处理，并且确保队员按照各自职责来执行任务和监督团队进展，并能克服其中的障碍和解决困难遇到的纠纷等等。
调查也显示，新加坡表现欠佳学生的比率仅占11%，远远低于经济合作与发展组织的平均28%。这类学生一般上在团队中比较专注于个人角色，团队协作能较弱。
调查也显示新加坡学生在团体活动中拥有较高的动力，并且知道如何成为一名好的的协作员。超过九成的学生认为他们是很好的倾听者，并且会考虑不同的观点。八成学生也相信团队合作比个人能做出更好的成果，而团队合作能帮助提高他们的效率。
调查同时发现在放学后会与家长沟通的学生的协作式问题处理表现会比较好。
此次调查共有5825名来自168所中学的学生和290名来自九所私立学府的学生参与，具有全国15岁学生的代表性。
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