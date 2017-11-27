印军在安达曼群岛举行大型军演紧盯中国

印媒宣称，印度在战略要地安达曼-尼科巴群岛举行了大型军演，这个地方可作为支点，对抗中国在印度洋地区战略举措，并确保通往马六甲海峡的各航道安全。
据《印度时报》网站11月24日报道，“保卫安达曼-尼科巴群岛演习”涉及战斗机、重型运输机、战舰、步兵战斗车、特种部队以及常规部队，从11月20日持续至24日，目的是协调本地区陆海空三军的作战演习以及协作能力。
报道称，“安达曼-尼科巴群岛司令部”（ANC）成立于2001年10月，是该国唯一的三军战区司令部：陆海空三军所有人力和资产都置于一个作战指挥官的控制下。
印度国防部长尼尔马拉·西塔拉曼上个月视察了这个由572个岛屿组成的群岛。
一名军官表示：“保卫安达曼-尼科巴群岛演习是ANC第一个如此大型的军演，旨在加强部队协作。”
他补充说：“演习中一个特殊的部分是重新夺回落入‘敌手’的岛屿。ANC总司令比马尔·维尔马敦促所有人重视演习收获，为未来可能发生的情况做好全面准备。”
报道称，为针对突然出现在印度洋地区的中国潜艇，印度海军现在定期向岛上派出P-8I“海神”远程海上侦察机以及无人侦察机。
报道宣称，除了时刻关注中国在印度洋地区活动外，一个强大的ANC也有助于确保本地区船只通行不受影响，并为印度在该地区的专属经济区提供安全保障。
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