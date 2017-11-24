深圳或成全球创新中心

美媒称，欧洲国有的飞机制造商空中客车不久前宣布了其中国创新中心的地点。这个幸运的城市是深圳。它比相邻的香港年轻，城市规模更大。深圳是一个有1200万人到1500万人的急速发展的大城市，现在还不到40岁。
据美国《福布斯》杂志网站11月21日报道，人们说1979年时深圳不过是一个小渔村。事实上，它是300个小渔村的集合，有30万人。但无论怎么说，这个城市的发展都是现象级的。
报道称，今天深圳是世界新兴的制造商中心，是人们制造电子设备的地方。深圳的华强北市场以卖任何数量的任何电子元件而闻名。深圳也是苹果承包商富士康、中国智能手机厂商华为和一大批其他技术公司的所在地。难怪空中客车希望分一杯羹。
报道称，空中客车在深圳的创新中心是该公司的第二个创新中心。鉴于该公司总部位于法国南部的图卢兹，由法国、德国和意大利政府部分所有，可以说它的第一创新中心在欧洲，也许在巴黎的硅桑捷或柏林的硅阿勒。但并不是。空中客车的主要全球创新中心在硅谷腹地，加州的圣何塞。
空中客车在图卢兹、汉堡、阿拉巴马州的莫比尔制造飞机。在中国，它在北方城市天津有一条装配线，是与中国航空工业集团公司的合资企业。虽然国有企业中国航空工业集团公司主要生产军用飞机，但它也是中国商用飞机有限责任公司的股东。中国商用飞机是中国首个国产民用飞机C919的制造商。
为什么空中客车的全球创新中心不在欧洲呢？原因是一架飞机真正的价值不在主体的铝舱或是机翼内光滑的航空元件。飞机真正的价值是电子设备，从控制燃料消耗的航空电子元件到机上无线网络和娱乐系统。而未来飞机的价值将是把它们通联在一起的网络。
空中客车并不在硅谷研发新飞机的设计，它在那儿研发自动驾驶个人空中交通技术，自动飞行机的空域管理系统和类似于优步的直升飞机拼机服务。这些是真正的硅谷项目，不是欧洲硅谷的山寨品。而现在可以打赌空中客车的深圳中心会在实现这些计划中发挥一定作用。
报道称，深圳和硅谷正在迅速合并成一个巨大的跨太平洋制造商中心。把它称作“加州中国”？在加州研发理念，在中国制造产品。这里说的不是生产线，而是模型、蓝本和概念论证。而且不仅是空中客车在进行“加州中国”的连接。而是从技术巨头苹果公司到农业商业大型企业嘉吉公司到各行各业。
报道称，深圳和硅谷是共生的，因为虽然在加州可以放飞梦想，但只有中国才能把它化为现实。在加州全部使用当地货源的零件组装第一代苹果手机的日子已经是遥远的过去，但显然人们可以用在深圳购买的零件组装苹果6S手机。用深圳的材料组装硅谷的理念，“加州中国”的未来前景光明。
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