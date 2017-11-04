普京访伊朗加固对美战略同盟

伊朗国家电视台报道称，伊朗最高领袖阿亚图拉阿里·哈梅内伊周三到访的俄罗斯总统普京说，德黑兰和莫斯科必须加强合作以孤立美国，并促进中东地区的稳定。
在美国总统特朗普最近威胁放弃伊朗核协议后，普京此访意在给俄伊关系加温。
据报道，哈梅内伊对普京说：“我们的合作能够孤立美国……美国在叙利亚支持的恐怖分子的失败不容否认，但美国人仍在继续他们的阴谋。”
讲求实用主义的伊朗总统哈桑•鲁哈尼同意哈梅内伊的看法。鲁哈尼说，通过合作，伊朗和俄罗斯能够铲除“这一地区的恐怖主义”。
鲁哈尼在同普京以及阿塞拜疆总统伊尔哈姆•阿利耶夫举行三方峰会后联合召开的记者会上说：“我们的合作推动了这一地区的反恐斗争。通过合作，我们能够实现这一地区的和平与安全。”
伊朗和俄罗斯恢复友好关系让沙特阿拉伯和美国感到担忧。普京称赞同伊朗的合作“富有成效”。普京说：“我们正设法协调我们在叙利亚问题上的立场。”
对伊朗来说，在同美国重新走向对抗时，莫斯科是重要盟友。特朗普拒绝认可德黑兰同世界大国签署的核协议。普京对哈梅内伊说：“我们反对针对这份多边协议作出任何单边修改。”
伊朗一位要求匿名的官员说：“(普京的)这次访问非常重要。这显示出德黑兰和莫斯科深化战略联盟的决心……这将对中东的未来产生决定性影响。”他说：“俄伊都承受着来自美国的压力……德黑兰别无他法，只能依靠莫斯科来级解美国施加的压力。”
【法新社德黑兰11月1 口电】俄罗斯总统普京周三与伊朗领导人举行会晤。尽管美国反对具有里程碑意义的伊朗核协议，俄伊这两个叙利亚政府的盟友仍在推动在叙问题上达成和平协议，并扩大经济往来。
这是普京自 2015年以来首次访伊，此刻正值莫斯科谋求将其改变叙利亚局势的军事介入转化成一种推动力，以便在伊朗的帮助下平息叙战事。
普京在与伊朗最高领袖哈梅内伊以及总统鲁哈尼的会谈结束后说：“我们正与伊朗进行颇具成效的合作，我们想方设法协调双方在叙利亚问题上的立场。”
普京坚持认为，由于与叛军支持者土耳其的联于推动，“叙利亚当地的反恐战局和谈判进程正取得非常积极的进展”。
哈梅内伊表示，“德黑兰与莫斯科在叙利亚问题上的良好合作表明，两国可以在不同的领域实现其目标”。
鲁哈尼在会见普京时表示，俄领导人的德黑兰之行是俄伊关系“发展良好的标志”。普京是在美国加强对伊施压的背景下访问该国的。专家指出，美国总统特朗普的“伊朗战略”拉近了莫斯科与德黑兰的距离。
显然，普京此访的一个主要目的是从美国决心采取的措施角度讨论围绕伊朗形成的局势。白宫拒绝证实伊方履行了核协议，而是发起了又一轮制裁。
俄罗斯副外长里亚布科夫在普京行前强调：“伊朗是我们的密邻、伙伴及对俄友好国家。在当前我们两国受到包括美国在内的敌人不断施压的情况下，双方在各个问题上进行接触与协作就显得更为重要。”
专家认为，如今俄伊在许多问题，尤其是叙利亚问题上的立场相近。俄罗斯创新发展研究所伊斯兰研究中心主任谢苗诺夫说：“这发生在俄美关系和伊美关系紧张加剧的背景下。代尔祖尔局势(叙利亚民主军占领叙油田并试图关闭与伊拉克的边界)恶化了俄美合作的氛围。在这种情况下，俄罗斯开始更加坚定地捍卫巴沙尔•阿萨德和伊朗的利益。”
西方专家认为，俄总统的出访意在宣示对伊朗领导人的支持。德国外交政策协会东欧、俄罗斯与中亚项目负责人斯特凡•迈斯特表示：“ 普京希望表明，他逆美国政策行事，力挺伊朗。他可能是在展示支持国际法和对抗美国的形象，从而使他获得欧盟领导人的支持。”
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