中国人喜欢女成功者广告形象 广告出错的公司会倒大霉

港媒称，把中国女性描绘成成功人士和女强人的品牌更具优势。
据香港《南华早报》网站11月6日报道，分析人士表示，中国年轻富裕的消费者会更喜欢选择提倡进步女权价值观的产品和企业。做到这一点的企业会比竞争者有更大优势。
乌特勒姆-卡利南-卡利登战略咨询公司合伙人史蒂文·夸克说：“这一趋势在中国一线城市尤为明显。在这些地方，有时人们更关注品牌传递的价值，而不是产品本身。”
报道称，世界银行的数据显示，当代中国女性购买力超过以往，全国63%的女性人口加入了劳动力大军，高于美国的56%和全球平均水平50%。
广告公司李奥贝纳上海的董事总经理王恺宜说，女性更加期待品牌和经销商传递更积极更鼓舞人的信息，主要原因是她们的金融独立性增加了。
这也对商业广告中展现的女性形象产生了影响。
香港查睿市场调研与咨询公司常务董事劳伦斯·利姆·戴利说：“在广告中把女性描绘成强大成功人士是最近的趋势，这显然迎合了中国女性。”
在这方面出错的公司会倒大霉。
报道称，宜家公司的广告引发了社交媒体风暴，触怒了消费者。在广告中，一名烦恼的中国妈妈痛斥女儿没有带男朋友回家。这家瑞典家具业巨头被迫撤下了这则广告。
无时尚中文网创始人唐小唐说：“这一事件严重损害了宜家在中国的形象，特别是在中国年轻女性消费者中的形象。”
而有些品牌利用这一趋势更加成功。
日本护肤品牌SK-Ⅱ去年4月推出的“改写命运”推广活动在中国女性中大受欢迎，广告触及中国最敏感的话题——所谓剩女的困境。
该公司推出了约4分钟的名为“剩女反击战”的视频，讲述几个受过良好教育的中国未婚女性如何面对社会和父母的催婚压力，有些人还面带泪水。她们最终达成了共识：不要让社会压力决定你的未来。
这个有力的口号出现在视频末尾，同时屏幕上闪现出这些女性童年的照片。
彭博社报道称，中国女性非常喜爱这则广告，从2016年6月到2017年2月的8个月里，SK-Ⅱ产品销量增加了50%。
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