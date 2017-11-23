日本送菲律宾5架TC-90飞机：加强后者管控海洋能力

美国《防务新闻》周刊网站11月6日报道称，日本称将向菲律宾捐赠5架涡轮螺旋桨飞机以用来执行海上巡逻任务，从而加强这个东南亚国家执行海上安全作业的能力。
这项捐赠将包括最终移交两架目前租借给菲律宾的TC-90飞机，以及另外3架来自日本海上自卫队军械库中的飞机。TC-90是日本海上自卫队用于称呼比奇飞机公司90型“空中之王”双引擎涡轮螺旋桨飞机的代号，这种飞机被海上自卫队用于对飞行员进行多引擎飞机操作的训练。
日本防卫装备厅在一份声明中称，今年3月底抵达菲律宾的两架租赁飞机将于2018年3月与另外3架TC-90飞机一起正式移交给菲方。
防卫装备厅称，最近对日本《自卫队法》116-3条款的修订使得这一移交成为可能，以往该条款曾禁止日本政府在不收取费用的情况下处理防务资产。
由于菲律宾财力匮乏的军队缺乏必要装备来面对众多持续存在的海洋安全挑战，由7600多个岛屿组成的菲律宾列岛近年来一直处境艰难。这些挑战包括与各国围绕南中国海岛礁的领土争端、海盗活动、跨国犯罪以及武装叛乱活动等。
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