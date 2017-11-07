中国或将启动全球最大碳交易机制

英媒称，本周，即将在德国召开全球气候变化大会。会议前夕，人们越来越多地预计，中国准备启动全国碳交易机制。
据英国《金融时报》网站11月5日报道，两年前，中国国家领导人表示，北京将在2017年启动碳排放交易机制，几乎可以肯定这将成为此类机制中规模最大的，令欧盟的碳交易机制相形见绌。
报道称，随着时间所剩无几，政府官员、业内专家以及中国智库的研究人员说，北京可能在11月6日开幕的、为期两周的波恩气候变化大会上宣布启动这一机制。
报道援引绿色和平东亚分部项目主任李硕的说法称：“我们预计，启动全国碳交易机制将和波恩气候变化大会同步。”
报道称，该机制将允许污染最大的企业从那些排放量不太大的企业那里购买碳信用。如果这一机制取得成功，那么这将强化中国在应对全球气候变化方面的领导地位。
报道称，中国已承诺，到2030年左右，通过使用更清洁的能源，使其碳排放量增速不超过上限。
报道称，近几周，北京在基层层面表现出更强的意图，大力打击污染严重的企业，严厉程度前所未有，命令一些最大的钢铁和煤炭生产商今年冬季减产将近一半。
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