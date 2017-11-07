西方企业瞄准中国监控市场商机

美媒称，上周多家美国科技巨头和中国国有企业齐聚深圳，参加第十六届中国国际社会公共安全博览会（简称“安博会”），展示了安防领域的未来，希望在全球最大的监控设备市场分一杯羹。
美国《华尔街日报》网站11月4日报道，作为全球最大的安防展会之一，“安博会”吸引了来自全球各地的企业，它们展示了驱动监控设备行业技术进步的最新发明和算法。中国目前在这个行业处于领先地位。在展会上可以看到人脸识别摄像机、虹膜扫描仪、可以读取人物表情的软件，以及可以在黑暗中扫描车辆牌照的摄像机。
报道称，希捷技术公司、高通公司和联合技术公司等多家外国公司都在这次“安博会”上推广它们的产品，潜在客户包括中国公安部门和企业。
高通网络摄像头业务产品管理总监丹尼·佩特克维奇说，物联网才刚刚兴起，摄像头是最关键的领域之一；高通正在寻找增长点，监控摄像头显然是这一市场中很大的一块。
报道称，希捷技术公司占据了会场最大的展区之一，希捷的名字出现在展会欢迎横幅上很显眼的位置。
多数参展产品都有一个共同特点，就是把面部识别软件等人工智能技术与性能越来越好的监控设备相结合。
英国监控设备分销商CCTVdirect的董事总经理马克·雷恩称，参加这次展会的目的是发现创新点，弄清西方国家在这一领域的落后程度。
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