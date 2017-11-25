母亲在美探亲时被撞死被告仅判一年，中国留学生白宫网站请愿

2016年，在美中国留学生陈轶婧的母亲沈女士在过马路时被美国女司机赫舍尔撞死，而美国洛杉矶高等法院法官布兰多利诺仅判处该女司机一年有期徒刑，并拒绝检察官立即收押的要求，让被告2018年1月26日才向洛杉矶县警局报到入狱。对此，陈轶婧当地时间11月23日受访时表示，希望通过白宫请愿，改变此不公判决。
据美国中文网消息，当地时间23日，陈轶婧受访时表示，检方起诉被告的罪名过轻，对判决结果感到愤怒与绝望。目前，陈轶婧正在对肇事司机进行民事诉讼，还呼吁社区民众在她发起的白宫请愿中签名，希望能改变判决结果。
事件回顾：
中国留学生陈轶婧在洛杉矶县的佩珀代因大学就读。2016年6月5日，她与赴美探望自己的母亲走在街上，准备前往附近的一家超市。母女两人手牵着手沿路向南行走，在过马路时却被一辆轻型卡车撞倒。
陈轶婧表示，她在过马路时突然感觉到自己母亲沈女士的手被拉开，自己随后倒在地上。肇事卡车先是压过她的左腿，她在随后还目睹母亲被卡车辗过，在地上滚了3到4圈。陈轶婧随后赶紧爬向母亲，发现母亲已双眼紧闭，没有呼吸。那时，肇事司机才下车。
肇事司机矢口否认撞人并伪造证词
根据警方的记录显示，当时，肇事的女司机曾对母女俩大喊，“你们怎么回事？为什么红灯时过马路？”但陈轶婧后来向警方说那时是绿灯，赫舍尔才停止吼叫。
接下来陈轶婧目睹的一幕令人震惊，女司机赫舍尔竟然抓住其母亲的手臂，拖着她的身体移向路边。她随后回到车上，调转车头在附近停车。而当警方抵达时，赫舍尔矢口否认撞上了两人，而是说自己是在开车去超市时，碰巧来到了案发现场。在听到街上一名女子发出尖叫后，她将车停在路口，检查她们是否有脉搏，并帮助其拨打了911。
不过，赫舍尔的这番托词却遭到多方反驳。先是加州公路巡警局（CHP）发言人表示，赫舍尔并未拨打过911。几天后，警方查获了赫舍尔驾驶的2015年雪佛兰索罗德卡车，发现上面有最近被洗涤过的痕迹，而边框上的摩擦痕迹也与陈女士母亲的鞋子一致。
此外，有现场目击者指出，看到一名女子将另一名女子拖向路边。另一位证人也表示还看见有个女人进入原本停在弯道上的轻型卡车，然后将车子掉头成反方向，最后将车子停到路边。
经过一年的调查，加州公路巡警局认定赫舍尔肇事，并向其提出交通事故逃逸重罪，驾车过失杀人、窜改证据等指控。然而，洛杉矶县检察官办公室却只以驾车过失杀人罪对其予以起诉，且最高刑期只有一年，36岁的赫舍尔则依然拒绝认罪。
当地时间11月16日，该案进行了审判，当天，法庭最后两排坐满了赫舍尔的亲友。法官之前己接到这些亲友如雪片般纷至沓来的求情信。陈轶婧获得先发言机会，声泪俱下哀求法官一定要判赫舍尔最重刑期。
法官布兰多利诺表示，毫无疑问，赫舍尔是个好人（a good person），也没犯什么大罪。然而人命关天，是一场悲剧。由于赫舍尔出事后的作为，他将判处被告最重的一年刑期。法官告诉陈轶婧，希望这个判决能多少帮助她疗伤止痛。
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