摩拜ofo被曝资金告紧 已挪用60亿用户押金补缺口

共享单车企业盲目扩张的后遗症开始显现。根据内部人士爆料，因市场扩张成本高企，摩拜和ofo小黄车两家单车企业资金告紧，已经开始挪用用户押金填补缺口，挪用总金额高达60亿元，自行车厂以及公关公司等供应商的付款也均已暂停。
根据媒体此前报道，摩拜和ofo两家公司在国内投放的车辆分别为700万和1000万辆，平均每天的骑行数达到3000万到3500万次。大量投放也造成单车企业成本高企，再叠加日常运维和运营成本，共享单车企业成本高达百亿级别。以摩拜为例，目前市面上摩拜单车的产品主要是经典版和Lite版，其中经典款造价在2000 元左右，摩拜Lite 的造价也达1000余元。仅单车成本一项，摩拜花费就超百亿，这还不含任何运营及人力成本。
另一家单车企业ofo也面临了同样的局面。随着投放量越来越大，资金问题也开始凸显。虽然其车辆造价远低于其他单车，但其运维成本几乎是其它单车的十几倍。以管理模式为例，目前ofo在城市按照标准实施“网格化”运营模式，即每个网格(范围一般是2公里)都会配一个以及一个以上的运维师傅，成本不容忽视。不仅如此，为更好地在竞争中取得绝对优势，ofo也在不断升级车辆，如改变目前机械锁模式、推广电子围栏技术等，这也意味着需要继续投入大量的资金成本。
由于收费低廉，共享单车对资本的依赖远超其他行业，许多盲目跟风的规模稍小的共享单车企业也因资金缺乏而以失败告终。虽然在今年6月，摩拜获得了6亿美元资金融资，7月ofo获得7亿美元融资，但相较高额的成本而言仅是杯水车薪。目前两家企业的融资已消耗殆尽，为了不拖欠自行车供应商货款已经开始动用用户押金，但仍有大量供应商应付款不得不暂停。
共享单车企业对用户押金的使用一直成谜。今年9月以来，已经先后有酷骑单车、小蓝单车、小鸣单车、町町单车等共享单车企业被曝光存在押金无法退还问题。摩拜CEO王晓峰亦曾在回答记者提问中不慎透露，公司会拿出一部分用户押金购买理财产品，一度引发外界质疑。
然而，即便拥有如此充裕的“押金池”，摩拜仍被爆出押金退还难。近期，诸多网友在新浪微博、贴吧等平台上反馈摩拜单车押金退款失败、软件显示退款成功押金却迟迟不到账户等问题，并同步问询官方账号，但并无任何回复。如果摩拜没有有效的措施应对和挽留用户，势必会带来押金退款潮。
共享单车的粗旷投放和押金问题已经引起城市管理者的注意。目前包括杭州、上海、广州、南京、武汉、郑州等城市都要求禁止任何形式的共享单车新车投放。11月17日，广州再次联合约谈摩拜、ofo等四家共享单车企业，要求企业要高度重视用户押金、预付金的安全管理，必须进行专户管理，不得挪用用户押金、预付金，务必积极回应用户的合理诉求，按照约定及时退还用户押金，并及时向社会和用户公布有关处理情况。
蓝鲸TMT先后致电摩拜单车联合创始人兼CEO王晓峰和OFO品牌负责人，截止发稿时为止，尚未得到有价值的回复。对于公司是否挪用用户押金，摩拜单车的一位品牌负责人称，“不了解，要去核实一下再答复”
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