新加坡移民厅（ICA）将在12月18日开放申请永久居民（PR）的电子系统，申请者无需再预约呈交资料。换句话说，申请新加坡永久居民，不再需要电子预约，只须直接在线呈报申请。
今日（10月2日）新加坡移民厅官方发布这一消息，据悉通过这个新电子系统，申请者只需在线输入需要的资料便可进行申请。
而所需的一些文件资料也只需电子扫描提交即可，将给申请者带来不少便利。
从12月8日起，当局也不会再接受网站电子预约。
目前申请永久居民者需要先在线进行预约才能去提交资料，而新系统推出后，这些步骤都将省略。但是移民厅将会增加$20永久居民的申请费用。
目前申请者无需支付手续费但是一旦申请成功便将支付$100。
收款标准将改为申请者在提交申请时便将先付费$100作为手续费，一旦申请成功，再交$20才能拿到入境许可证。
这一收费标准也将在今年12月18日开始执行。
所有的永久居民申请将通过电子系统审核，当局将不再释出电子预约位。
而已经提交预约申请的申请者也不必担心，仍可按照原手续过程和收费标准进行申请。
欲知更多永久居民申请的详情与收费标准，公众可登入移民厅官网获取。
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