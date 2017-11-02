日本杯面“料包”竟是无证产品 卫生状况堪忧

继汽车、铜铝产品质检造假之后，“日本制造”再次曝出丑闻，这次出事的是方便面“料包”。因涉嫌无证生产，福岛县一家食品工厂10月31日被警方搜查。该企业是日本杯面料包中鱼糜制品的最大制造商，在中国、韩国等地也设有工厂。预计丑闻将给日本杯面销售带来影响。
这家名为营洋的食品公司位于福岛县磐城市，专门从事食品干燥业务。其生产的鱼板、肉丁、干燥蛋花等产品广泛应用于日本各大品牌速食杯面中，市场占有率接近百分之百。
据福岛当地媒体报道，今年营洋旗下一家工厂进行设备整修，受此影响，该公司从7月中旬起，在没有获得有关部门食品安全许可证的情况下，擅自在工厂一角继续开工。
磐城市保健所接到举报后，对营洋工厂进行现场检查，确认其无证经营属实。检查还发现，营洋在同一作业地点处理鱼肉制品和其他肉制品，卫生状况堪忧。
事实上，磐城市保健所曾多次要求营洋区分作业场所，提交食品安全认证申请，但营洋一直无动于衷，保健所于是向磐城市中央警察署发起刑事检举。
无证生产问题曝光后，营洋公司官网瘫痪。该公司高层表示，将配合警方搜查并公开调查结果。（新华网）
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