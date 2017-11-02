中国“揭短”令美媒不安 敦促美国海军赶紧“整改”

据美国《国家利益》双月刊网站10月23日报道称，今年6月份，隶属美国海军第7舰队的伯克级驱逐舰“菲茨杰拉德”号在东京港外被一艘商船撞击，7名船员在这起悲剧性的海上相撞事故中遇难。这起事件令人震惊，因为美国海军规定了足够多的技术和操作程序，本可以避免事故的发生。然而，在第7舰队的另一艘驱逐舰“约翰·麦凯恩”号在8月份再次发生撞船事故，导致10名船员失踪后，显然，美国海军进入了一个严重的危机期。除了哀悼逝者，这些灾难要求美国海军对训练技巧、指挥模式、技术整合和操作方式，进行自上而下的审查。外媒认为，这支光荣而受人尊敬的军队，必须避免应付和找替罪羊的解决问题方式。
报道称，这些事件的战略影响也应当引起担忧。美国的盟友当然会考虑这一点，但更重要的是，美国的战略竞争者也会考虑。当中国的军事评论员率先对这些事件对亚太地缘政治竞争的影响作出初步判断时，没有人会感到意外。
《中国国防报》在8月25日和9月1日发表的2篇文章得出了令美国海军不安的结论，文章认为，美国海军处于疲劳的状态。文章还同情地指出，有些时候，“祸不单行”。文章介绍说，在这2起事故之前，今年早些时候，美国海军“尚普兰湖”号导弹巡洋舰和“安蒂塔姆”号导弹巡洋舰还在西太平洋发生过另外2起严重事故。
这些文章讨论了2起事故可能的原因。文章指出存在黑客入侵军舰信息系统的可能性，但随后说，美国海军作战部长约翰·理查德森海军上将事实上否认了黑客论。其中一篇文章的副标题作出了直言不讳的假设：“过于自信和鲁莽所致”。文章进一步分析称，“麦凯恩”号事故暴露了美国海军在训练上存在重大问题。文章还援引一位匿名美国海军官员的话说，美国海军目前的训练不符合过去的标准。另一篇文章也指出，美军忽视了人员的基本训练，导致军队的整体操作能力退步。文章说，美国海军频繁进入附近其他国家海域和敏感水域进行所谓的巡逻，不顾船舰状况不佳，人员在体力和精力上困乏，且缺乏安全常识和规范。
这成为中国对这2起事件的分析的主调。中国军事分析人士在8月25日的文章中指出，美国海军状态糟糕，且存在“现实与结构性矛盾”。文章说，美国希望在18个重要海域保持海军存在，但要满足这一战略需求，需要至少300至355艘军舰，但目前美国只有272艘军舰。文章认为，美国海军目前正在超负荷运转。文章还提到了美国总统唐纳德·特朗普希望把美国航母数量扩充到12艘的目标，并且指出，要实现这一目标，特朗普只能省一些“小钱”，比如削减海岸警卫队的预算。文章还说，“冷战思维”是解决上述矛盾的最大障碍。
中国战略分析人士的这些讨论并不令人意外，但令人不安。无疑，这些观点可能导致中国认为美国是“纸老虎”。美国海军必须立即改善现状的。当然，美国不能完全不考虑资源紧张与美国当前战略之间的关系。毕竟，战略等同于取舍，进一步说，战略意味着优先选择。总是想在所有地方保持强大，可能导致战略实施不力，最后不得不作出艰难但必要的取舍。
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