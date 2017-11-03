阿里巴巴欲让“双十一”变全球狂欢

阿里巴巴集团誓言将今年的“双十一”购物狂欢打造成国际盛事，计划向海外推广100个本土品牌，并向国内买家提供更多的外国产品和服务。
这家总部位于杭州的集团希望国际交易的增长超过国内销售增速。该集团去年的国际业务对集团交易额增长的贡献巨大。
随着这家电子商务巨头向全球其他地方出口所谓的零售业“中国现象”，其国际业务将会得到进一步增长。
阿里巴巴集团首席执行官张勇说：“这不仅仅是中国人的购物节，还将吸引更多外国人参与，因为全球商务无国界。我们希望‘中国现象’能够传播到整个世界。”
拥有《南华早报》的阿里巴巴集团没有公布今年“双十一” 网络购物节的目标，不过张勇表示，这一盛事有助于该集团更好地推广其全球化生态系统。
“双十一”已成为中国重要的全国性购物节，它是由阿里巴巴集团于2009年推出的。
它已经超过了美国“黑色屋期五”购物活动，成为全球最大上购物盛事。
中国内地和境外消费者届时能够在淘宝和天猫购物平台上抢购各种各样的商品，从生活消费品和机票到汽车，这些网站的商家会为促销活动提供很大的优惠。
阿里巴巴去年“双十一”的交易额增长了约32%，达到约180亿美元，而2015年“双十一”交易额的涨幅约为60%。
阿里巴巴称，去年，200多个国家和地区的消费者参加了“双十一”大采购，国际交易额相比前一年巨幅上涨。
天猫国际总经理刘鹏说："这个节曰将全面全球化。目前我们还要克服一些障碍，例如贸易壁垒和语言。”
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