中国将派特使访朝通报十九大

境外媒体称，中国本周将向朝鲜派遣一名特使。
据美国《华尔街日报》网站11月15日报道，新华社称，中共中央总书记习近平特使、中共中央对外联络部部长宋涛将于11月17日赴朝鲜通报中共十九大情况并访问朝鲜。
报道称，就在几天前，美国总统特朗普刚刚访问了北京。美国方面已多次呼吁中方采取更多措施向朝鲜施压，使后者放慢开发核武器的步伐。特朗普在北京与习近平会面时也再次重申了这一立场。
报道表示，新华社的报道未说明宋涛此次出访朝鲜是否将朝鲜核项目提上议事日程，也未说明宋涛将在朝鲜停留多久。
报道称，随着金正恩政权推进其核武项目，今年以来中朝两国关系日趋紧张。一方面，中国就实施可能会导致朝鲜瓦解的措施持谨慎态度；而另一方面，中国已执行联合国对朝制裁决议，其中包括颁布对朝鲜的煤炭、铁矿石和纺织品贸易禁令并且限制与朝鲜的石油交易。
报道称，朝鲜官方媒体朝中社也发布了宋涛将出访朝鲜的消息。
另据台湾“中央社”11月15日报道，“习特会”9日才落幕，新华社11月15日报道，中共中央总书记习近平已指派中共中央对外联络部部长宋涛为其特使，17日赴朝鲜“通报中共十九大情况并访问”。
报道称，“习特会”9日登场后，在朝鲜半岛核问题上，习近平重申致力于通过对话谈判解决相关问题，并提及“愿同有关各方共同探讨实现半岛和东北亚长治久安的途径”。
报道表示，另一方面，中国大陆与韩国关系却明显回暖。10月31日，两国外交部同步宣布，双方日前沟通朝鲜半岛等问题，都认为加强两国交流合作符合彼此共同利益，同意推动各领域交流合作“早日回到正常发展轨道”。
报道称，中韩两国领导人本月陆续在国际场合会面，陆客也开始到韩国观光，韩国女子歌唱团体重现大陆电视节目。
报道表示，在外界认为朝鲜正面临空前孤立与压力的时刻，大陆官媒11月15日上午宣布习近平指派宋涛出使朝鲜，是否代表朝鲜已软化立场并愿意重回谈判桌，势将备受关注。
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