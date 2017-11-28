美讨论分散特朗普动用核武权力：不能像发推特一样发核弹

外媒称，过去几个月，伴随着美国和朝鲜紧张局势的升温，人们也在考虑，有谁能阻止特朗普动用核武器吗？
据英国广播公司网站11月27日报道，不久前，一位美军退役将军告诉国会，在特定情况下，军方或许可以对总统说“不”。
日前，现任美国战略司令部司令约翰·海滕将军在哈利法克斯国际安全论坛上也表示，如果他认为总统下令的核打击非法，他会提出反对意见。报道称，如果特朗普总统要使用核武器，他可以先和顾问班子探讨一系列选项，然后向五角大楼高级军事官员下达命令。
报道表示，这些军官会通过交换密码验证总统的身份。这些密码印在被称为“饼干”的卡上，总统走到哪儿带到哪儿。
然后，命令将传达给美国战略司令部。报道称，司令部再向地面（或者潜艇）部队的官兵转达指令和密码。接下来，这些官兵就可以发射导弹了。报道称，美国“国会研究服务中心”（CRS）文件明确解释了法律规定：“只有总统有权下令使用核武器”。通常，任何人都不可以否决总统的决定——这是总统作为三军统帅权限的一部分。
报道称，理论上讲，如果内阁中大多数人都认为总统不适合继续任职，副总统可以将总统撤掉。但实际上来看，这样做需要时间，很难达到阻止总统发动核打击的目的。
但是，报道援引北卡罗来纳杜克大学政治学教授菲佛尔的观点表示，特朗普不能像发推特段子一样轻而易举地发射核武器：“总统只是下一道命令，命令要逐级转发，下级某人转钥匙或者摁按钮。”
菲佛尔教授还说，如果总统向军方下令发动核打击，这将启动所谓的“咨询程序”，将军们会希望了解总统要达到什么目的，为什么要用核武器等等。
报道称，总统有权拒绝听从任何人的建议，但他仍然需要说服军方去执行他的命令。
海滕将军说，如果核打击命令是非法的话，他就不会执行。他说，“如果你执行非法命令，你就会坐牢，可能后半辈子都要在监狱中度过了。”
报道称，有些核打击可能违背国际人道法。国际人道法规定了国家在战争期间的行为准则。这包括美国签署的公约、比如《日内瓦公约》，但也源自惯例法和判例法。
报道称，如果常规武器可以达到同样的目的却使用核武器，或者，如果核武器不加区分地造成平民和军人丧生，这都可能是违反法律的。
报道表示，美国国防部也在其法律手册指出，“战争法约束使用核武器”。
达拉斯南卫理公会大学法律教授柯朗基洛说，“从上到下，一直到潜艇上的官兵”都有责任守法。如果总统下令发动非法核打击，任何执行这个的命令的人都有可能被控犯战争罪。
但柯朗基洛教授还表示，鼓励一线官兵质疑上级的命令可能并不是什么好事，“如果下属开始猜测上级命令，整个军事指挥的结构就会崩溃。”
另据共同社11月27日报道，将“核武器按钮”完全交给美国总统特朗普控制好吗？对于推进核与导弹开发的朝鲜，特朗普屡有挑衅性言行。在此情况下，外界对下令实施核攻击的权限掌握在特朗普手中感到越发担忧。在认为美国可能先发制人使用核武器的看法存在的形势下，开始有意见提出应分散权限。
“如果违法，我将告知‘总统，这是违法的’。这并非难事。”指挥突发事态时核攻击的美军战略司令部司令海滕18日被问及在作为最高指挥官的总统下达核攻击指令时自己的应对做法时，强调称军方会听从的只有合法的命令。
报道称，讨论的起因是11月14日有关总统使用核武器权限的听证会时隔约41年在参院举行。听证会上，与会人士对“情绪不稳定且耿直的”特朗普可能会“像发推特一样（轻易）按下核按钮”纷纷表示担忧。
当时，战略司令部前司令凯勒称，“违法命令可以拒绝”，但如何判断“合法性”则仍然含糊不清。不得不承认，如果总统主张应执行命令，军方将被迫陷入“前所未有的境地”。
报道称，专家间的主流意见认为，在美国没有面临紧迫威胁的情况下，不允许未获国会批准的武力攻击，但对特朗普对威胁扩大解释的担忧依然存在。
报道称，在野的民主党议员团提交了要求使用核武器必须得到议会同意的法案，但并无表决通过的预期。裁军及不扩散核武器专家阿夫纳·科恩（Avner Cohen）等人在向美国报纸的供稿中强调，使用核武器的门槛正变得前所未有的低，建议为防止误判，应认真讨论分散使用核武器的权限。
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