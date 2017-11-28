民调显示日本过半民众不支持对中国让步

日媒称，日本过半民众认为不急于改善对华关系。
据《日本经济新闻》11月27日报道，该报实施的民意调查显示，关于“安倍晋三首相该以何种姿态对待与中国的关系”的问题，有53%的人认为“如果需要日本作出让步，则没必要急于改善关系”；认为“为了改善关系，日本不得不作出让步”的人只占到32%。
报道称，日本首相安倍晋三11月在东南亚举行的一系列首脑会议上对中国在南海活动等问题保持了克制。这样做是为了早日举行中日韩首脑会谈，在2018年内实现中日首脑互访。支持内阁和不支持内阁的群体各有一半左右的人认为“如果需要日本作出让步，则没必要急于改善关系”。
支持公明党的群体则更多地认为“为了改善关系，日本不得不作出让步”。
报道称，关于“国际社会该如何应对持续发射导弹和核开发的朝鲜”这一问题，有53%的人认为“应该加强经济制裁”。这一数字比8月下旬调查时上升了9个百分点。此外，认为“最终要靠对话解决”的人占到31%，下降6个百分点；认为“应采取军事行动”的人下降5个百分点，占到9%。
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