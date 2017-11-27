中国科技股飙涨势头压美国股市 英媒：需警惕泡沫破裂

据英国《金融时报》网站11月24日报道，世界两个最大经济体内互联网公司的联动上涨是时代的现象之一。它可能模糊人们对于中国这个当今世界资本市场支点的看法。这本是一份充满不确定性和焦虑的清单。而对西方投资开放的中国股票却在飙涨，令即便是屡破纪录的美国股市也望尘莫及。摩根士丹利资本国际公司（MSCI）中国指数年内涨幅达到55.6%，而随即中国股市在23日出现了3%的回调。
为什么涨得如此强劲？答案是蝙蝠们。截至23日，阿里巴巴在今年上涨了117%，腾讯则上涨了127%。相对迟缓的百度，同期也上涨51.6%，涨幅稍逊于亚马逊。纽约股票交易所的Fang+指数同期上涨62%。
接下来，请注意目前这场中国股的最新大幅上涨与2007年和2015年痛苦结束的前两次上涨不同。这次上涨是由在中国内地以外挂牌的股票所带动的。还有一个因素可能是内地投资者正在利用当局对资本管制的缓慢放宽，把资金存放到香港，这使得人们更便于持有最热门的互联网股票。
最后看一下估值。凯投宏观经济咨询公司指出，MSCI中国指数的信息技术业成分股的市盈率为35倍，是8年来的最高水平。而美国信息技术公司的市盈率为20倍。狼牙们的股票还不能被批驳为炒作和估值过高，但蝙蝠们的估值看起来真的过度狂放了。
法国兴业银行研究得更深入，把MSCI指数的成分股分为消费相关行业（往绩市盈率为45倍）和其他行业（往绩市盈率为15倍）。以前从未有过这么大的落差。除了那些可以让投资者对中国消费增长押注的股票之外，外国投资者买入中国股票的估值水平在整个后危机阶段基本上没什么变化。
报道称，于是，中国科技股看来确实即将迎接一次经典的泡沫破裂场景。中国其他股票却不是这样，尽管自从去年初信贷被允许重新流动以后，中国经济取得了明显的反弹。投资者并不像一开始显示的那样，乐于押注于中国的未来——而且中国股市的重大调整将不会那么令人害怕。
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