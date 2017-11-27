英学者文章：世界秩序重心向东转向中国

香港《南华早报》网站11月23日发表英国亚洲之家主席葛霖的文章《在美国步履蹒跚、欧洲走向衰落之际，向东看到未来》称，美国还没有认识到在国际舞台与他人共享领导地位是一件很容易的事情。领袖从哪里离开，哪里就会有其他人到来。
文章称，2014年，美国前国家安全顾问斯蒂芬·哈德利在澳大利亚洛伊国际政策研究所发表演讲时说：“事实上，没有哪个国家可以真正替代美国担任全球领袖。中国不想要这个角色。”
现在，仅仅过了三年，情况就看起来大不相同了。当然，美国并未离去：美国经济的活力和创造力永远不该被低估，长期绕开美国将是不明智的。然而，事实是，美国还没有认识到在国际舞台与他人共享领导地位是一件很容易的事情。领袖从哪里离开，哪里就会有其他人到来。
文章称，美国对正在改变的全球秩序作出的反应极其不现实。这不仅仅是特朗普政府的行动所造成的结果。几十年来拒绝推动国际经济秩序改革的是特朗普的前任们，在中国着手成立亚洲基础设施投资银行时感到沮丧不安的是奥巴马总统。
到特朗普任内，不愿放开控制权的想法变成了“美国优先”。结果是，开放贸易战略变为生硬的贸易保护主义，这种保护主义已经令美国放弃了跨太平洋伙伴关系协定（TPP），并正在试图破坏北美自贸协定。
文章称，这与在背后推动亚洲崛起的中国形成了鲜明对比。最乐观的基本预测是，中国在未来二三十年中将继续高速增长。因此，随着它的人均收入接近西方水平，它将不仅仅是世界最大的经济体，还将是规模遥遥领先的经济体。
文章称，中国正在主导“一带一路”倡议，可能成为人类历史上规模最大、最为重要的经济发展项目。当然，它将需要花费几十年时间，但整个欧亚大陆的连通性将大大提升，以前所未有的方式推动商业并为人类福祉创造潜力。
文章指出，但现在不是自满的时候。随着新的全球秩序形成，很多风险和问题正在出现。
文章称，简而言之，世界秩序正在发生变化：中国已经加入世界舞台，美国越来越谨慎，但不确定要作出什么反应。在此期间，在它们互相观察的同时，它们都知道欧洲已经失去重要性。这种地缘政治转变对贸易和投资的重要性怎么强调都不为过。在19世纪的美国，针对那些雄心勃勃者的口号是“去西部吧，年轻人”。对21世纪来说，这个口号无疑应该是“去东方吧，年轻人”。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost