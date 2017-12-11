课后作业令中国家长不堪重负：成家庭矛盾源头

英国《每日电讯报》网站12月9日刊登题为《中国“虎妈”反抗给家长布置严苛的家庭作业》的报道称，39岁的学生家长王（音）女士受够了帮儿子完成繁重的家庭作业。她和数以百万计有同样想法的家长一道，呼吁摆脱家庭作业。而就在几年前，这对中国“虎妈”来说还是不可想象的。
报道称，这场运动的核心问题是家长不满。他们认为，自己晚间的业余时间应该用来看肥皂剧或看杂志，而不是帮孩子做数学题或背诵课文。
报道称，触发这场运动的是一个流传甚广的帖子——《我做错了什么，要陪孩子做作业》。微博的这个话题获得了数以百万计的阅读量，中国家长涌向社交媒体分享自己的故事。
报道称，此后，中国有省份出台新规，禁止学校布置需要家长参与的家庭作业。
报道称，三年前，为了让六岁的儿子进入一所著名的小学，王女士花费毕生积蓄购置了优质学区房。在这所小学，她的儿子将不得不在学习上花费更多时间。与大多数中国家长一样，王女士认为，这对全家来说是最好的选择，因为进入这所学校能帮助孩子获得进入顶尖初中所需的成绩。
但在越来越多地帮助孩子完成这些困难的作业要求后（往往是在单位忙碌了10个小时后），现在王女士认为，孩子所在的名校已成为家庭矛盾的源头和自己业余时间被占用的主要原因。她说：“有时候，我在单位想的都是我儿子的家庭作业。”
在中国的社交媒体上，到处都是父母分享在辅导孩子做作业时全程靠吼的经历。其中一个帖子说：“我小时候，每天放学回家后，都是父母看电视，我做作业。现在，我下班回家后……还得做家庭作业。”
还有一些家长说，与孩子家庭作业有关的压力给他们造成了严重的健康问题，有的甚至说，孩子的家庭作业快把他们逼疯了。
报道认为，然而，正是家长的抗议阻碍了政府此前旨在减轻学生课业负担的努力。
报道称，相关规定从4年前开始推广，但减少课业负担的努力一直遭到抵制。据说，中国学生每天的家庭作业需要3个小时左右完成，是全球平均水平的两倍。
报道认为，2013年的这项改革最终导致教师受到来自两个方面的压力。一方面，教育官员要求教师放松对学生的课业要求；另一方面，家长要求教师给学生“加码”。
于是，教师就让家长更多地辅导孩子完成有挑战性的家庭作业。
报道称，但事与愿违。一名教师说：“学生提交的作业都是经过家长修正的，于是老师就布置更难的作业，这样就形成了一个恶性循环。”
一些家长选择在孩子放学后将其送到培训机构，等孩子在那里做完作业再接回家。现在，这样收费高昂的培训机构越来越多。
报道称，教育部门的官员已采取措施反对布置高难度的家庭作业。江苏等省份规定，学生的家庭作业不应成为家长的家庭作业，其难度也不应高于教学大纲或学生能力。
报道称，最近，王女士的日常生活有了新变化。每天下班回到家，她就立即脱掉鞋，换上睡衣，泡一杯绿茶。她决定，不让儿子学习上的烦心事影响母子关系或打乱自己工作与生活的平衡。
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