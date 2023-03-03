日本内阁将批准引进陆基“宙斯盾”

日媒称，日本政府9日确定，在19日的内阁会议上将作出引进陆基“宙斯盾”反导系统的决定。日本政府选定秋田和山口两县的陆上自卫队演习场作为备选部署地点，月内将着手就对电波环境的影响等进行实地调查。为加快部署陆基“宙斯盾”反导系统，本年度补充预算案中将列入调查费等。
据日本《每日新闻》12月10日报道，在日本内阁会议作出决定前，日本政府在国家安全保障会议阁僚会议上对部署陆基“宙斯盾”反导系统一事予以承认。陆基“宙斯盾”反导系统将导入日美联合开发的新型拦截导弹“标准”-3BLOCK 2A，射程半径达数百公里以上。日本防卫省以东北、中部地区的日本海一侧为中心探讨部署地点，从运用效率等角度考虑选定了两处地点。
报道称，陆基“宙斯盾”反导系统是将海上自卫队的“宙斯盾”舰拦截系统部署于陆地的装备，由导弹发射装置和雷达等构成。提供装备的美国方面也派出技术人员参与雷达对电波环境影响的调查，在此基础上决定部署地点。明年度将同时推进基本设计和雷达选定。日本政府的目标是在2023年度内引进陆基“宙斯盾”系统。
报道称，目前自卫队的导弹防御系统由两部分构成，海上自卫队“宙斯盾”舰的“标准”-3在大气层外对敌国的导弹进行拦截，如果拦截失败，则航空自卫队的陆上拦截导弹“爱国者”-3在较低空域进行拦截。在朝鲜频繁发射导弹的背景下，“宙斯盾”舰平时在日本海进行警戒监视工作。
另据日本共同社12月10日报道，日本防卫大臣小野寺五典10日表示，防卫省已要求在下一个财年的预算中追加7.3亿日元（约合640万美元），用于引进两套陆基“宙斯盾”导弹防御系统的计划。
一名政府消息人士说，日本旨在加强自己的防御能力以应对朝鲜日益增强的“核威胁和导弹威胁”，在这种情况下，首相安倍晋三的内阁打算在19日批准所谓的陆基“宙斯盾”反导系统部署计划。
小野寺五典在日本东北部仙台视察一个陆上自卫队基地的时候向记者表示：“在朝鲜弹道导弹能力不断增强的情况下，我们需要尽快加强自己的能力，以持续、不间断地保卫本国领土。”
小野寺五典表示，防卫省要求在明年4月开始的2018财年中增加7.3亿日元预算，这笔钱将用于进行地质测量调查、设计部署计划和支付其他费用。
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