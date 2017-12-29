特朗普执政一年毁誉参半 民调再创历史新低

外媒称，特朗普执政首年已接近尾声，他做的一系列非同寻常的事情，不论好坏，都令人瞩目。
正方：做成十大“好事”
美国《华盛顿邮报》网站12月27日盘点了特朗普执政11个月来所做的十大好事：
十、他强制实施了奥巴马对叙利亚使用化学武器设立的红线。在西方舆论认为巴沙尔政权对无辜者使用神经毒气时，特朗普迅速坚决地采取行动，恢复了被奥巴马挥霍掉的美国在世界舞台上的信誉。
九、他对俄罗斯采取令人意外的强硬路线。特朗普批准对乌克兰的价值4700万美元的一揽子军售计划；派兵前往波兰与俄罗斯的边境地区；对莫斯科实施新制裁。
八、他承认耶路撒冷为以色列首都。四位美国总统都承诺要这么做，但只有一位真正做了，他言出必行，无论好坏——就这件事而言，绝对是好的。
七、他退出巴黎气候协定。批准基斯通输油管道项目，再加上开放国家北极野生生物保护区用于勘探，特朗普将帮助开启美国能源发展的新时代。
六、他让北约盟友为美国的集体安全多缴纳了120亿美元。小布什和奥巴马政府数十年的恳求都没能让北约盟友履行其缴费承诺，特朗普的强硬言辞发挥了作用。
五、他几乎消除了“伊斯兰国”组织的实际统治区。特朗普取消了奥巴马给美军施加的种种限制，使军队得以把恐怖分子赶出据点。
四、他承认自己在阿富汗问题上的错误，逆转了奥巴马灾难性的撤退。他罕见地承认：“我最初的本能是撤出来。但匆忙撤出会给恐怖分子留下真空。”
三、他实施了历史性的税收和规章改革，推动了经济增长。特朗普签署了30年来的第一项全面税改方案，消除了奥巴马时代窒息美国经济的规章。
二、他任命将在位数十年的保守派法官。他确保最高法院由保守派占据多数，还以创纪录的速度任命年轻的保守派担任联邦上诉法院的法官。
一、他，而不是希拉里·克林顿，成为总统。
《华盛顿邮报》称，这些成就显示，尽管有那些出自白宫的糟糕推文和自我伤害，特朗普仍有潜力成为美国现代史上最有分量的保守派总统之一。
另据美国《华尔街日报》网站12月27日刊文称，今天，美国人问的其实只有一个问题：你觉得美国总统的执政怎样？不用说，一种执政对特朗普来说是不够的，这位纽约开发商在一年里拿出了两种执政。
文章称，这两种执政存在于平行的宇宙。一个是发推特的特朗普，很多美国人都对推特特朗普感到震惊，他生活在一个充满私人恩怨的电闪雷鸣的暗黑世界。而平行存在的另一个宇宙由切实可见的经济成功构成：美国消费者信心居于17年以来的最高点，失业率则处于同时期最低。
文章称，特朗普是个职业管闲事者，对任何问题都会源源不断地发表各种烦人的观点。与此同时，他不断任命一流人才进入内阁和白宫的关键岗位。特朗普任命的官员，在推特和“通俄门”等各种分散精力的事件的环绕中日复一日地工作，实现着严肃的政策目标。
文章表示，特朗普的确仍在发推文，但那种令人身心交疲的敌意减少了，随着时间的推移，特朗普或许最终能把他的两种执政合二为一。
反方：重创美国利益
美国《沃克斯》杂志网站12月27日刊文称，特朗普总统就职时，他的支持者希望他兑现竞选承诺，而批评者都希望这些竞选承诺最终证明只是虚张声势。
文章称，特朗普执政第一年，给美国的全球地位造成真正的或许持久的伤害，他冒犯了英德这些美国关键盟友的领袖，与此同时放弃了美国对人权问题的长期关注。到目前为止，特朗普的主要表现是声音大，棒子小。
《沃克斯》杂志总结了特朗普政府在2017年可能会做但没做的五件大事，以及真正做了的五件大事：
特朗普没做的五件大事：与朝鲜开战；结束伊核协议；让美国退出《北美自由贸易协定》；开始对华贸易战；削弱美国的全球军事存在。
特朗普完成的五件大事：包括退出跨太平洋伙伴关系协定、退出巴黎气候协定、毁掉公众对美国情报界的信任、对国务院造成长期损害等。
另据美国《华盛顿邮报》网站12月27日刊文称，在本月发表国家安全战略演讲时，特朗普说他的外交政策旨在“把美国的伟大作为世界的一个光辉榜样加以颂扬”，但事实并非如此。
文章称，在执政第一年行将结束之际，特朗普处理对外事务的方式同演讲中的各种陈词滥调并不相符，同界定特朗普海外行事方式的几个重要方面倒是非常一致，这些方面显示出其外交政策方式的局限性：
一、美国优先：特朗普的“美国优先”政策与其说是一套规则，不如说是一种心态。“美国优先”是“特朗普优先”的一个变体，它将美国的国家利益从属于一种唯我论的世界观，这种世界观极不适合处理美国面临的各种复杂挑战。
二、政治高于政策：特朗普不是一个擅长外交政策的总统，而是试图在电视上扮演这样一位总统的新政客。他的外交政策由他不断宽慰选举他的选民这一需要来指导，而不是由服务于这些选民或美国盟友的长期战略利益的行动来指导。
三、总统的自我价值感：特朗普自以为是世界上最伟大的谈判专家，但其盟友和敌人都明白：如果款待特朗普，他就会很温顺。
四、作为颠覆者的特朗普：特朗普远不是一个建设者，而更擅长谴责和破坏。他花了很多时间，试图摧毁其前任——尤其奥巴马——建立的东西，却没有提供切实可行的替代物。
五、厌恶风险：对一个极度渴望表现得强硬和有力的总统来说，在使用美国的军力方面，特朗普却像他的前任一样谨慎和厌恶风险，这真是讽刺。
一年了，特朗普的所作所为没带给美国人信心。他的世界观未能让他谨慎衡量手段和目标，或明确界定美国的国家利益并把它们变成优先处理的事务。相反，在一系列对美国的长期繁荣和安全至关重要的问题上，他的世界观可能最终把美国置于末位，而不是优先位置上。
民调：再创历史新低
据英国《独立报》网站12月26日报道，特朗普再次以历史性的低支持率打破纪录，全国广播公司新闻组与《华尔街日报》联合开展一项调查，询问公众在特朗普执政第一年接近尾声时对他本人、他的政策以及他的政党有什么看法。调查显示，更多的选民宁愿观看他的弹劾听证会而不是投票选举他连任总统。
只有36%的选民说，如果特朗普2020年寻求连任，他们“绝对”或“大概”会投票给他。52%的人说，他们会投给民主党候选人。41%的美国人说，他们宁愿看到国会举行弹劾特朗普的听证会；54%的人说，他们不希望看到这样的听证会。
此前的民调显示，支持弹劾特朗普的人占49%。已有人在众院发起弹劾特朗普的提案，但没什么效果。众议员阿尔·格林本月早些时候强行促成对他发起的弹劾条款进行表决，声称特朗普的“偏执、仇恨和敌意”使他“行为极度不端”。众议院投票结果显示，两党议员大多赞成“搁置”或否决这项提案。
报道称，特朗普就职时是至少40年来最不受欢迎的新任总统，并且持续创下支持率新低。
另据英国《卫报》网站12月27日报道，这对特朗普来说是个坏消息：一项盖洛普年度民调显示，奥巴马和希拉里仍是最受美国人钦佩的男性和女性。
报道称，在这位现任总统上台第一年接近尾声之际，他的支持率惨不忍睹。特朗普在民调中得票率为14%，排在奥巴马的17%之后。2016年，奥巴马以22%领先特朗普的15%。
希拉里获得9%的民调参与者支持，成为最受钦佩的美国女性。希拉里曾在普选中以近300万张选票的优势领先特朗普，但在选举人团投票中落败。
报道称，特朗普上台第一年的很多行动被人们解读为抹杀奥巴马“遗产”的努力。而自2008年第一次当选总统以来，奥巴马已经连续10次当选最受钦佩男性，希拉里则总共22次在这项调查中当选最受钦佩女性。
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